Attenzione a questi 3 errori comuni che quasi tutti facciamo quando cuciniamo le uova e dovremmo evitare assolutamente

Le uova sono un alimento jolly in cucina, estremamente versatili si prestano alla preparazione di numerose ricette. Tra queste numerosi dolci come torte e pan di Spagna. Ma anche di ricette salate come frittate, pancakes, o la squisita carbonara. Per una carbonara a prova di chef è possibile cliccare qui.

Le uova sono un alimento completo, ricco di proteine e grassi buoni, facile da cucinare. Ma attenzione a questi 3 errori comuni che quasi tutti facciamo quando cuciniamo le uova.

Cucinare le uova è davvero semplice, che siano esse alla coque, in padella, sode basta solo rispettare alcune semplici ma importantissime regole.

Gli errori da evitare

Vediamo quali sono gli errori più comuni durante la preparazione delle uova.

La scelta delle padelle sbagliate. Questo errore compromette l’intera riuscita della preparazione del piatto. Le padelle antiaderenti garantiscono una cottura omogenea ed impediscono che queste si attacchino sul fondo della padella stessa.

Un altro errore comune è quello di rompere le uova direttamente sul bordo della padella. Questo gesto rischia di compromettere l’integrità dell’uovo stesso, perché i gusci delle uova contengono microbi. Inoltre sarà anche difficile rimuovere le bucce che cadono all’interno dell’uovo stesso.

Un altro errore è di sbattere le uova quando serve, infatti alcune ricette richiedono che le uova siano sbattute per un tempo prolungato.

Un errore ancora comune è quello di mettere le uova in acqua bollente, le uova andrebbero immerse nella pentola quando l’acqua è ancora fredda.

Ulteriori consigli

Un consiglio da non sottovalutare è quello di togliere le uova dal frigo 15/20 minuti prima di utilizzarle, soprattutto quando la ricetta da preparare riguarda i lievitati.

Inoltre, non bisogna mai sottovalutare la freschezza delle uova che è possibile valutare immergendo semplicemente l’uovo in acqua. Se galleggia, l’uovo è vecchio e non va più utilizzato.

Dunque, attenzione a questi 3 errori comuni che quasi tutti facciamo quando cuciniamo le uova e dovremmo evitare assolutamente.