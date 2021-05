Alcune parti di casa si rivelano più insidiose di altre quando si tratta di mantenerle in ordine e pulite. Questo per diversi motivi. Innanzitutto perché si tratta di luoghi che frequentiamo più spesso e che, di conseguenza, sfruttiamo con una maggiore frequenza. In secondo luogo perché il più delle volte sono anche parti più nascoste e che quindi ci scappano durante le pulizie più superficiali. Un esempio lo possiamo trovare nella cucina ed in particolare nell’elettrodomestico da molti considerato il più utile e vantaggioso. Per questo tra poco sveleremo come pulire il forno incrostato da tempo rendendolo in pochi secondi profumato e brillante come non mai.

Segni del tempo

Ed effettivamente il forno è il luogo della cucina con cui solitamente ci troviamo più in difficoltà quando si tratta di pulizie. Basti pensare infatti a tutti i cibi che mettiamo al suo interno e, dunque, a tutti i residui che inevitabilmente andranno con il tempo a sporcarlo. Inoltre come dicevamo prima si tratta di un elettrodomestico che raramente puliamo a fondo. Non dobbiamo stupirci quindi se, con il tempo, andrà a rovinarsi e a mostrare gli inevitabili segni causati dall’accumulo di sporcizia e batteri. Proprio per questo oggi vogliamo spiegare come pulire il forno incrostato da tempo rendendolo in pochi secondi profumato e brillante come non mai.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Un solo ingrediente

Esistono diversi rimedi naturali per scrostare il forno e restituirgli la pulizia che merita. Non a caso poco tempo fa ci eravamo occupati di una tecnica interessantissima che prevede l’utilizzo della vodka. Per chi fosse interessato lasciamo qui l’articolo di riferimento. Oggi sveleremo un altro metodo, per alcuni versi ancora più facile da mettere in pratica, dal momento che si basa su un ingrediente che tutti hanno. Ovvero il detersivo dei piatti. Infatti come molti sanno questo prodotto è ottimo per lucidare i vetri del forno, ma anche per disinfettarne le teglie e la griglia. Quello che però forse non tutti hanno provato a fare è sfruttare il detersivo dei piatti anche per lucidare e scrostare le pareti interne.

Difatti come ci aiuta nella pulizia e nell’eliminazione di batteri e germi dalle parti più visibili, questo prodotto si rivelerà fenomenale anche per i luoghi più nascosti del forno. Per sfruttarlo non dovremo far altro che mescolare il detersivo con dell’acqua e, con una spugna, applicare il composto su tutte le pareti incrostate. Attendendo qualche secondo e rimuovendolo con una spugna imbevuta d’acqua saremo già in grado di notare ottimi risultati. Infatti non soltanto le incrostazioni e i residui leveranno il disturbo, ma tutto l’elettrodomestico tornerà a profumare di pulito. Esattamente come quando l’abbiamo acquistato. Ecco dunque come pulire il forno incrostato da tempo rendendolo in pochi secondi profumato e brillante come non mai.