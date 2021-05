In questo periodo ne stiamo approfittando tutti per uscire, nelle giornate libere, visitando posti nuovi e godendoci un po’ di tempo nel relax totale.

Il clima sta diventando sempre più caldo, le giornate si stanno allungando e il sole si fa sempre più forte, accompagnandoci tutta la giornata.

È l’occasione giusta per approfittarne, sveleremo infatti in pochi lo conoscono ma uno dei borghi più belli d’Italia da visitare è alle porte di Milano.

Alla scoperta di Morimondo

Possiamo definire questo luogo una vera e propria “oasi verde” situata in una delle aree più urbanizzate e industrializzate d’Italia.

Ci troviamo nel Parco naturale lombardo della Valle del Ticino, caratterizzato da numerose cascine e produzioni di alimenti, come latte o carne a chilometro zero.

Potremo attraversare questo territorio sia a piedi che in bicicletta, se abbiamo del tempo a disposizione è consigliata una passeggiata fino alle Conche del Naviglio di Bereguardo.

Volendo, per provare qualcosa di diverso potremo anche provare l’esperienza in barca sul Naviglio.

Questo piccolo borgo è sede della famosa Abbazia Santa Maria di Morimondo, dallo stile gotico, vicino cui potremo passeggiare tra i caratteristici vicoletti del luogo.

Inoltre, per i più curiosi si potrà visitare anche il piccolo Museo che racconta la sua storia e le sue origini.

Se vogliamo fermarci per una pausa pranzo, troviamo numerose proposte per poter degustare i vari prodotti della tipica cucina lombarda.

Potremo degustare infatti salami, prosciutto o cotechino, accompagnati da un bel piatto di polenta.

Curiosità

Morimondo non è solo un borgo ricco di verde e storia, è anche famoso per i prodotti che vi si producono.

Per chi non lo sapesse, il latte delle fattorie del borgo viene utilizzato per produrre formaggi come gorgonzola e stracchino.

Ma non solo, viene lavorata anche la birra con i cereali che vengono coltivati nei numerosi campi della zona.

