Chi di noi non desidererebbe conoscere almeno una volta nella vita le spiagge più belle del Mondo? Spesso le spiagge famose sono tali per la qualità dell’acqua e il fondale ricco di vita. Posti come il Mar Rosso, le isole dell’Oceano Indiano e i Caraibi sono celebri soprattutto per la magia del fondale e dei pesci che possiamo vedere. Paradisi per chi ama lo snorkeling, queste destinazioni sono molto distanti e costose e non tutti noi possiamo permettercele.

Ma in realtà anche in Europa esistono riserve marine splendide che ci permettono di vivere esperienze indimenticabili. Oggi parleremo di una destinazione poco nota, che però ha le carte in regola per diventare famosa. Ecco perché sembra di stare nel Mar Rosso o a Zanzibar, ma non dobbiamo spendere una fortuna per nuotare in questa spiaggia mediterranea.

Uno dei mari più belli e puliti del Mediterraneo

Il Mediterraneo è uno dei mari più caldi e sicuri che ci siano. Grazie al clima caldo e alle lunghe spiagge, è uno dei posti migliori per chi ama il sole ed il mare. Una delle coste più interessanti e turistiche è di certo la Costa Azzurra, che corre lungo il litorale meridionale della Francia. Lungo questa regione sorgono alcune delle mete più amate dai turisti di tutto il Mondo, come Nizza e Saint Tropez. Oggi parleremo di una meta meno nota, che ospita una spiaggia meravigliosa per chi ama le immersioni e lo snorkeling.

Stiamo parlando della Plage du débarquement che si trova nella zona di Saint Raphael. Questa spiaggia è lunga e immersa in una verde pineta. Prende il nome dallo sbarco degli Alleati che ha avuto luogo durante la seconda guerra mondiale. Ma questa località non ha soltanto una storia interessante. Ospita infatti un fondale marino incontaminato ricco di flora e fauna.

Sembra di stare nel Mar Rosso o a Zanzibar, ma in realtà questa spiaggia paradisiaca è a pochi chilometri di macchina dall’Italia

La cosa incredibile di questa spiaggia è che è di libero accesso e che non ci sono stabilimenti a pagamento. Se vogliamo ammirare il ricco e profondo fondale, non avremo bisogno che di una maschera e un boccaglio. A pochi metri dalla riva potremo ammirare una ricchissima fauna composta di pesci di ogni tipo, ricci di mare e addirittura polpi. Perfetta per famiglie o coppie, questa zona offre molto altro ed è perfetta per chi cerca una vacanza low cost.

Approfondimento

Sembra di essere alle Maldive ma è a due passi dall’Italia questa oasi marina di pace e natura selvaggia