I primi caldi sono iniziati e molti di noi iniziano a patirli. L’estate che viene si preannuncia come una delle più calde degli ultimi anni e in molti sono preoccupati. Una delle parti più esposte al caldo e al sudore sono di certo i nostri piedi, che durante l’estate possono soffrire. In molti amano scegliere modelli di scarpe freschi e traspiranti anche se non aperti. In altri invece preferiscono lasciare la pelle nuda. Oggi vogliamo proprio parlare di calzature perfette per combattere il caldo e la scomodità. Vedremo perché sembra di camminare scalzi sulla sabbia con queste comodissime scarpe da indossare in ogni occasione, al mare e in città.

Una tendenza che prende sempre più piede

Se in passato le vetrine e le passerelle mostravano una moda lussuosa e ricca di sfarzo, negli ultimi anni c’è stata un’inversione di tendenza. L’eccesso e le decorazioni hanno spesso lasciato spazio alla semplicità e i capi sono più lineari e semplici. Questo si è riflesso sia nell’abbigliamento che nelle calzature. Sempre più capi di tendenza rispecchiano la corrente di pensiero del minimalismo, che riduce al minimo decorazioni e strutture.

Oggi vogliamo proprio parlare di una scarpa che è amatissima da chi adora la natura e la comodità. Stiamo parlando dei sandali minimalisti, realizzati con una sottilissima suola in materiale naturale. Spesso si tratta di gomma ma può anche essere un composto di sughero ed altri materiali biodegradabili.

Sembra di camminare scalzi sulla sabbia con queste comodissime scarpe che hanno conquistato l’America

Se la suola è sottilissima ma protegge le piante da sporco e pietre, la tomaia è inesistente. Al suo posto ci sono delle sottili corde o delle fasce larghe poco più di un centimetro. I cordini possono avvolgere la caviglia oppure lasciarla libera. Queste scarpe possono apparire molto rudimentali e primitive ma spesso hanno molta tecnologia dietro. Realizzate per dare la sensazione di camminare a piedi nudi, sono perfette per chi ama andare scalzo. Il collo del piede non avrà segni o piaghe e la pelle non sarà danneggiata dall’attrito. Potremo usarle per stare in casa o al mare, ma anche per lunghe camminate nel bosco o in città.

Negli Stati Uniti e in particolare in California migliaia di persone usano questi sandali, confortevoli e traspiranti come poche altre scarpe.

Approfondimento

