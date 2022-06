Sono tantissime le persone che, anche quest’anno, dovranno rinunciare alle vacanze. Purtroppo, la crisi europea e mondiale che stiamo vivendo ha effetti pesanti sulla società, e, di conseguenza, anche sulla nostra vita.

Questo periodo difficile ha portato molti di noi a vivere in ristrettezze economiche. Per questo motivo, potremmo pensare di tagliare, tra le prime spese, anche quella delle vacanze. Certo è che, dopo un intero anno di lavoro, non è piacevole pensare di dover stare a casa anche d’estate. Per fortuna, però, potrebbe esserci una soluzione anche per chi non può (o non vuole) spendere troppi soldi per viaggiare. Basta saper guardare nella direzione giusta, per scoprire infinite mete economiche in cui viaggiare con un budget davvero molto basso.

Cominciamo con la bellissima Spagna

Chi di noi, almeno una volta nella vita, non ha sognato di visitare le caratteristiche e colorate viuzze della Spagna? Il folklore che si respira in quelle zone, i colori, i profumi e le atmosfere sono qualcosa di impagabile.

Fortunatamente, esistono proprio in Spagna dei luoghi in cui è possibile vivere spendendo davvero poco. Uno di questi è la fantastica Almeria, città dell’Andalusia affacciata direttamente sul Mediterraneo. Qui si trovano prezzi tra i più bassi di tutta l’Andalusia e si può dormire spendendo solo 15 euro a notte.

Questa città è molto meno famosa di tante altre mete spagnole, perché è ingiustamente sottovalutata dai turisti stranieri. In realtà, qui si potranno trovare attività per tutti i gusti: dai musei, ai locali, alla vita notturna, fino a bellissime passeggiate per il centro storico. Senza dimenticare le meravigliose spiagge sabbiose, affacciate su un mare limpido da cartolina.

Vacanze da favola spendendo poco in queste 3 mete economiche ma bellissime di Spagna, Portogallo e Grecia

Facciamo un salto in Grecia, anzi nell’arcipelago delle Cicladi, precisamente a Naxos. Tra le tante isole greche, Naxos è sicuramente una di quelle che offre i prezzi più vantaggiosi. Qui non sarà difficile trovare sistemazioni anche a 24 euro a notte, per godere di una vacanza meravigliosa spendendo il minimo possibile.

Visitando Naxos godremo della cucina tipica isolana, di spiagge dorate e di testimonianze storiche tutte da visitare. Un viaggio di cultura e relax, a diretto contatto con la natura. È per questo che, chiunque visiti la Grecia, se ne innamora perdutamente all’istante. Ecco perché consigliamo di visitare anche le Sporadi, meravigliose isolette circondate da un mare azzurrissimo come il cielo.

Spostiamoci in Portogallo

Lasciamo la Grecia per dirigerci nella meravigliosa terra del Portogallo. Anche qui potremo trascorrere vacanze a prezzi davvero concorrenziali.

Infatti, potremo trovare B&B che mettono a disposizione stanze a 18 euro a notte e anche il costo della vita permette di risparmiare davvero parecchio. Vivremo vacanze da favola spendendo poco in queste strutture alla portata di tutti e respireremo l’atmosfera che regala il Portogallo. Potremo visitare il quartiere della Ribeira, fare un giro al Mercado do Bolhao, sorseggiare il vino omonimo e godere delle bellissime cattedrali presenti sul territorio.

