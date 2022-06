La stagione calda è iniziata e molti di noi hanno messo da parte gli abiti invernali per le mise fresche e larghe. Abiti in seta e lino, colori pastello e bianchi e soprattutto scarpe aperte. D’estate tutti noi amiamo lasciare i piedi al fresco per combattere sudore e odori cattivi. Non tutti i sandali, però, sono adatti a tutte le occasioni. Alcuni, per esempio, sono troppo informali perché sono nudi e lasciano vedere tutte le dita dei piedi. Oggi parleremo di un modello di sandalo all’ultima moda che ci permette di stare comodi in ogni occasione. Ecco in che modo nascondiamo piedi asimmetrici e dita brutte con una calzatura antica e moderna assieme.

Un modello intramontabile che avvolge il piede

Una delle calzature più antiche della storia sono proprio i sandali. Dai primi modelli rudimentali in legno sino a quelli più raffinati della moda contemporanea, i sandali sono onnipresenti nella storia dell’uomo. Durante l’epoca romana e greca questa calzatura ha assunto la forma più simile a quella attuale. In particolare, i greci avevano numerosi modelli interamente realizzati in pelle o cuoio. Queste scarpe erano comode e perfette per percorrere decine di chilometri a piedi. Comodissime per il materiale in cui sono realizzate e per il fatto che segue le forme del piede, i sandali alla greca non sono mai stati più di moda di ora. Scelti da chi non vuole rinunciare all’eleganza anche nei giorni più caldi, questi sandali sono freschissimi e comodi, ma non solo.

Nascondiamo piedi asimmetrici e dita brutte e storte con queste freschissime calzature alla moda

Se prendiamo il classico modello con due fasce in pelle incrociate possiamo nascondere anche i peggiori difetti dei piedi. Questo classico modello è sempre più diffuso e possiamo trovarlo di fattura artigianale o industriale. Questo sandalo greco così avvolgente nasconde i difetti più vistosi come cipolle e occhi di pernice. Ma impedisce che spuntino fuori anche i calli e le escrescenze più difficili da celare a piedi nudi. Mostrando solo la parte superiore delle dita, impedisce che difetti meno visibili come le dita storte ed altre asimmetrie si possano vedere. In questo modo potremo indossare sandali e ciabatte senza preoccuparci dei difetti più o meno piccoli che abbiamo. I nostri piedi saranno eleganti e freschissimi anche se cammineremo a lungo.

Approfondimento

