Sembra assurdo ma per prevenire problemi alla prostata dovremmo evitare di bere questa bevanda

L’alimentazione ha un ruolo fondamentale per il nostro organismo. È risaputo che alcuni alimenti, infatti, potrebbero avere effetti davvero negativi sul nostro organismo. Non si tratta solo del vizio del fumo, quindi, ma anche di alcuni cibi.

In particolare, teniamo a mente questi 3 alimenti da evitare per prevenire infarti e ictus più un consiglio prezioso. Le malattie cardiovascolari, infatti, sono la prima causa di mortalità e invalidità in Italia. Con il passare degli anni, però, emergono altri problemi di salute che possono condizionare la nostra vita.

Negli uomini, in particolare, uno dei problemi più frequenti è dato dalla prostata.

Attenzione a partire dai 40 anni di età, ma non solo

La prostata è una ghiandola molto piccola, delle dimensioni simili a quelle di una castagna. Con l’età che avanza, può andare incontro a problemi, come l’ipertrofia.

Quest’ultima è una patologia contraddistinta da un ingrossamento di volume della prostata. Questo problema potrebbe causare diversi altri problemi, come l’incapacità di urinare correttamente.

Una patologia molto comune negli uomini

Come riporta Humanitas Research Hospital, l’ipertrofia è una condizione molto comune negli uomini. Interessa tra il 5 e il 10% delle persone che hanno superato i 40 anni, e più dell’80% di uomini che hanno superato i 70 anni. Bisogna sottolineare, però, che questa patologia crea sintomi solo nella metà dei casi.

Ecco quali sono le cause e come prevenire questa patologia

Le cause principali dell’ipertrofia o iperplasia prostatica benigna sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali dovuti all’età. Oltre a questo, però, alcuni studi avrebbero dimostrato che potrebbe influire anche la predisposizione genetica.

Essendo una patologia benigna non dovrebbe destare eccessivo allarme. Ricordiamo, però, che è importante sottoporsi ai controlli periodici dopo i 40 anni o appena si avvertono problemi.

Sembra assurdo ma per prevenire problemi alla prostata dovremmo evitare di bere questa bevanda

Oltre all’importanza dei controlli, ricordiamo che ciò che mangiamo ha un ruolo importantissimo su ogni aspetto della nostra salute, compreso la prostata. Nonostante questa evidenza, però, troppo spesso non curiamo la nostra alimentazione.

Infatti in pochi sanno che si può ridurre il rischio di tumore alla prostata con questi cibi salutari e benefici.

Come si potrebbe prevenire l’ipertrofia

In particolare, per cercare di prevenire questo problema è importante seguire un’alimentazione equilibrata e corretta. Bisogna portare sempre in tavola frutta e verdura, fibre e pochi grassi saturi.

Nello specifico bisognerà evitare i cibi piccanti, come pepe, peperoncino e altre spezie, ma anche bevande alcoliche come la birra. Infatti, sembra assurdo ma per prevenire problemi alla prostata dovremmo evitare di bere questa bevanda.

È importante anche evitare superalcolici, insaccati e altri alimenti come i crostacei. In più facciamo attenzione perché anche quest’altra bevanda che consumiamo tutti i giorni potrebbe danneggiare la prostata.