“Nessuno è perfetto”. Di certo, abbiamo appena detto una grande ovvietà che tutti sanno. Razionalmente, infatti, siamo ben consci di ciò, eppure, gran parte delle persone non è contenta di sé stessa. Soprattutto per quanto riguarda l’aspetto fisico, si tende ad essere eccessivamente critici e a vedere difetti anche dove non esistono. O perlomeno, a vederli in maniera esagerata ed ingigantita. D’altra parte, viviamo in una società che ci vuole tutti belli e sempre al top, anche con canoni estetici spesso irraggiungibili.

Iniziamo col dire che tutti siamo diversi. Ognuno ha una propria fisicità e infatti, chi ha una corporatura massiccia, non potrà mai diventare esile e sottile. Si tratta proprio di un fattore genetico. Con l’avanzare dell’età, inoltre, ci sono parti del corpo che, più di altre, tendono a cedere. Pensiamo, ad esempio, alle braccia “effetto tendina”, alle gambe poco toniche o alla pancetta che si fa più prominente. Correre ai ripari, o quantomeno cercare di contenere la situazione, è possibile. Adottare una sana e varia alimentazione e fare regolare attività fisica sono una base fondamentale. Si può scegliere di frequentare una palestra, ma molto efficaci sono anche gli esercizi da fare a casa. Ad esempio, potremo ottenere pancia piatta e addominali scolpiti da fare invidia grazie a questi esercizi da fare in 15 minuti.

Oltre a queste sane abitudini, che andrebbero seguite anche al di là della pura motivazione estetica, è possibile nascondere alcuni difetti giocando con abiti e accessori.

Come nascondere quegli odiatissimi rotoli di ciccia sulla schiena in un minuto grazie a questi 3 trucchetti geniali

Uno dei difetti presenti in molte donne sono quegli antiestetici rotoli di grasso sulla schiena. Sono una caratteristica prevalente nelle cosiddette “donne a mela”, ovvero quelle che tendono ad ingrassare nella parte alta del corpo, e quindi sul busto. Oltre a fare esercizi appositi per diminuire l’inestetismo, possiamo utilizzare qualche strategica furbizia quando ci vestiamo. Vediamo quindi come nascondere quegli odiatissimi rotoli di ciccia sulla schiena in un minuto grazie a questi 3 trucchetti geniali.

Intimo contenitivo

Optare anzitutto sulla biancheria intima contenitiva. Inoltre, al posto del classico completo slip e reggiseno, meglio indossare un body. Questo, infatti, essendo un pezzo unico, avvolgerà in maniera uniforme il busto, evitando così il classico effetto “salsiccia”.

Pezzo di sopra morbido

Anziché camicie e maglie attillate, prediligere maglioni morbidi, blazer comodi, cardigan e pullover larghi. Perfetti anche gli abiti, ma a patto che cadano morbidi e non aderiscano troppo.

Scialle, stole, pashmine

Ultimo consiglio, davvero molto utile, è quello di sfruttare sciarpe ampie e stole. Si tratta di un accessorio che completa l’outfit, dona un tocco di carattere e, in questo caso specifico, nasconde anche un punto critico. Il capospalla, tra l’altro, lo possiamo utilizzare in qualsiasi stagione. In inverno ci sono morbide sciarpe avvolgenti e stole di lana o cashmire, mentre in estate, quando fa caldo, sono perfette le pashmine di seta, lino o cotone.

