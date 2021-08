A partire dai 40 anni la prostata inizia a subire delle modificazioni che possono causare delle patologie, più o meno gravi.

Infatti, pur essendo una ghiandola molto piccola, simile per dimensione a una noce o ad una castagna, può generare parecchi problemi di salute. Per cercare di prevenirli, dovremmo evitare alcuni atteggiamenti sbagliati, partendo dalle scelte che facciamo ogni giorno a tavola.

Esistono, infatti, alcuni alimenti che possono incidere profondamente sulla salute della prostata. Tra questi, in particolare, c’è una bevanda molto presente sulle nostre tavole.

Attenzione perché questa bevanda che consumiamo tutti i giorni potrebbe danneggiare la prostata

Come abbiamo detto, con l’età si può andare incontro a diversi problemi di salute legati alla prostata. Ecco perché chi ha 50 anni deve assolutamente fare queste 3 visite preventive.

Uno dei problemi più gravi tra quelli legati alla prostata, se non il più grave in assoluto, è il tumore. Ciò che lo rende ancora più pericoloso è che si tratta di un cancro silenzioso, che non dà sintomi, soprattutto nelle fasi iniziali.

Uno dei pochi modi che noi possiamo utilizzare per cercare di prevenire questo tipo di problemi è controllare la nostra alimentazione. Per farlo dovremmo iniziare a mangiare questi cibi toccasana con cui si può ridurre il tumore alla prostata, ma non solo.

Lo beviamo sempre, anche più volte al giorno

Come riporta il sito Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP), tra le bevande da moderare ci sarebbe anche il caffè. In Italia e nel Mondo si consuma tantissimo caffè, eppure la caffeina contenuta al suo interno può irritare la mucosa della vescica. E forse non tutti lo sanno, ma il caffè può anche stimolare la minzione. Ecco il motivo per cui bisogna fare attenzione perché questa bevanda che consumiamo tutti i giorni potrebbe danneggiare la prostata.

In alternativa al caffè sarebbe meglio bere altri tipi di bevande come, ad esempio, il tè verde. Alcuni studi scientifici, infatti, suggeriscono che le sostanze contenute nel caffè possono aiutare a proteggere la prostata da alcune patologie. Inoltre, pochi sanno che questa bevanda è un toccasana contro Alzheimer e perdita di memoria.

Altri cibi da moderare

Tra gli alimenti da moderare per prevenire i problemi alla prostata, troviamo anche le spezie piccanti, le carni processate (come insaccati), ma anche carni con parti grasse.

Per quanto riguarda i condimenti, invece, sarebbe meglio preferire l’olio EVO a crudo e, tendenzialmente, poco sale. Infine ricordiamo che il pesce azzurro, i latticini fatti con latte scremato o parzialmente scremato e diversi tipi di verdure possono aiutare a proteggere la salute della prostata.