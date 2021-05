I funghi champignon sono spesso considerati funghi di poco valore.

Invece, non è assolutamente così. Se utilizzati nel giusto modo, possono dare moltissima soddisfazione. Non bisogna per forza avere porcini, ovuli e altre delizie del genere, per godere a pieno del sapore dei funghi.

Sembra assurdo, ma in pochi conoscono questi 3 modi semplici e veloci per cucinare i funghi champignon.

Eccoli qua.

Funghi champignon fritti

Il procedimento è velocissimo e facilissimo, il risultato incredibile.

Mettere a scaldare abbondante olio di semi di girasole, in un pentolino fondo.

Togliere la parte terrosa in fondo ai gambi dei funghi e lavarli accuratamente.

Metterli in una bacinella di acqua fredda, magari con qualche cubetto di ghiaccio.

Preparare un contenitore con farina, un pizzico di paprika e sale.

Appena l’olio è caldo, prendere i funghi, interi e bagnati, infarinarli e immergerli nell’olio bollente.

Girarli accuratamente e dopo circa 7 minuti saranno pronti: dorati e croccanti all’esterno, carnosi e sugosi all’interno.

Un fritto da leccarsi i baffi.

Funghi champignon gratinati

Per questa ricetta il procedimento è simile a quello sopra descritto.

Le uniche differenze sono due:

a) vanno passati in un misto di pangrattato e parmigiano grattugiato, invece che nella farina alla paprika;

b) vanno cotti in forno a 250 gradi per mezzora, condendoli con un bel filo d’olio evo, prima della cottura.

Il risultato lascerà stupefatti.

Carpaccio

La terza ricetta che in pochi conoscono, da realizzare con questi funghi poveri, è la seguente:

il carpaccio.

Lavare e pulire accuratamente i funghi, scegliendo magari quelli più grandi.

Dividere i gambi dalle cappelle e tagliarle a fette ampie e sottili, creando dei dischi.

Adagiare queste fettine su un vassoio, condire con sale, olio evo, una spruzzata di limone, qualche fogliolina di menta fresca e una grattata di pepe nero. Coprire con un bel po’ di valeriana, che darà volume al tutto, e una spolverata di granella di noci.

Un piatto fresco, veloce e delicato, anche vegano, per giunta.

Da adesso non più.

Buon appetito.