Quando si tratta di fare le faccende domestiche, poche ci rubano più tempo del bucato. Scegliere, lavare e stirare i panni è un’occupazione quotidiana, e spesso non prestiamo davvero attenzione a quello che stiamo facendo. Ma questo non significa che non possiamo utilizzare dei piccoli trucchi per rendere le faccende domestiche più piacevoli e per avere dei risultati migliori. Tra i trucchi più consigliati c’è quello di lavare sempre i vestiti in lavatrice al contrario. Ma quali sono i vantaggi di questa tecnica?

Ecco il vero motivo per cui le massaie più esperte consigliano di lavare i vestiti al contrario.

Combattere contro i pelucchi

Uno degli inconvenienti più fastidiosi quando laviamo i vestiti è l’accumularsi dei ‘pelucchi’ sulla superficie dei capi. Si tratta di una sorta di lanuggine che può rovinare i vestiti, soprattutto quelli di lana. La lavatrice incoraggia la formazione di questi pelucchi.

Ma noi abbiamo un’arma a disposizione: possiamo lavare i vestiti al contrario. In questo modo, i pelucchi si formeranno sulla superficie interna dei capi, che non è visibile quando li indossiamo. Ecco il vero motivo per cui le massaie più esperte consigliano di lavare i vestiti al contrario. Ma questo non è l’unico motivo per utilizzare questo trucco.

Perfetto per non rovinare stampe e paillette

Se abbiamo dei capi con stampe colorate o decorazioni di paillette, dobbiamo fare molta attenzione a non rovinarli in lavatrice, soprattutto durante la centrifuga. Ma c’è un trucco per limitare al massimo i danni anche ai capi più delicati: basta lavarli al contrario. In questo modo le stampe e le paillette risulteranno protette, e avranno meno probabilità di rovinarsi.

Girare i vestiti al contrario è anche un trucco utile se abbiamo intenzione di stendere il bucato all’esterno, soprattutto se in una zona soleggiata: i nostri capi non si scoloriranno al sole.

