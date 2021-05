Attenzione alle diete fai da te. Lo scriviamo sempre su queste colonne e ricordiamo sempre ai nostri Lettori che, per seguire una dieta vera e propria, dobbiamo rivolgerci a uno specialista. Un conto è decidere di mangiare per un paio di giorni, e basta, solo frutta e verdura. Ben altra cosa è invece decidere di propria spontanea volontà, di intraprendere un’alimentazione priva o troppo ricca di determinati alimenti. Sveliamo una volta per tutte perché questa dieta che tutti credono faccia dimagrire ci porta invece solo alla disidratazione. Parliamo della dieta iperproteica, che noi stessi, tantissime volte per esperienza, abbiamo sentito consigliare col passa parola.

Cosa prevede la dieta proteica

Ma, cosa prevede esattamente una dieta iperproteica? Semplicemente:

tantissime proteine;

pochissimi carboidrati.

E, come dicono gli stessi dietologi e gli specialisti, questa non è una dieta che fa dimagrire. Soprattutto se non ci mettiamo una corretta attività fisica e sportiva, comunque sempre seguita.

La spiegazione scientifica

Sveliamo una volta per tutte perché questa dieta che tutti credono faccia dimagrire ci porta invece solo alla disidratazione e perdere massa magra. Quando introduciamo troppe proteine e pochi carboidrati, costringiamo i reni a lavorare molto di più. Con possibili danni, più o meno gravi. Ricordiamo anche che una dieta iperproteica, spesso a base anche di carni grasse, espone il nostro organismo al rischio di malattie cardiovascolari e tumori. Questo non lo affermiamo noi, ma la scienza alimentare.

Uno degli equivoci più grandi di coloro che fanno questa dieta è quello di pensare di perdere chili velocemente. Anzi, troppo velocemente. Ma, ricordiamo, invece che ogni specialista, ci ricorda che la dieta è valida quando impieghiamo del tempo per vederne i risultati. E, soprattutto, non rinunciamo a nulla, se non alle schifezze. Per dimagrire nel tempo e mantenere poi la linea, dobbiamo letteralmente cambiare il nostro stile di vita, non solo a tavola, ma anche a livello fisico. E, bere tanta acqua.

