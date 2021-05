Le erbe aromatiche sono il lato poetico della cucina.

Qualunque ricetta, anche la più povera e semplice, con un ciuffetto di erbe aromatiche acquisisce un sapore eccezionale. Queste piante sono moltissime e il loro utilizzo in cucina è altrettanto vasto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, spesso si sbaglia il modo in cui si usano, compromettendone il sapore, l’aroma e le proprietà benefiche.

Ecco 2 trucchi per utilizzare le erbe aromatiche nel modo giusto e 2 errori da non fare per usarle al meglio.

Trucco 1 – Pestarle prima dell’uso

Lo si sarà visto fare da moltissimi barman nel preparare un mojito. Pestano nel palmo della mano delle foglioline di menta, prima di metterle nel cocktail. Questo passaggio aiuta a sprigionare l’aroma e il sapore della menta. Vale lo stesso per tutte le altre erbe aromatiche, dal basilico al rosmarino, dal timo alla nepitella. Pestarle nel palmo della mano prima di utilizzarle è un trucchetto da tener presente.

Trucco 2 – Breve cottura

Le erbe aromatiche sprigionano tutto il loro sapore e il loro profumo per infusione.

Dunque, non serve che cuociano a lungo, anzi la lunga cottura ne compromette spesso le qualità.

Il suggerimento è quello di aggiungerle alla ricetta quando è quasi pronta.

Ad esempio, il basilico nella pasta al pomodoro.

Basta prendere le foglie di basilico, pestarle con le mani, romperle a pezzettini e aggiungerle alla pasta, durante la mantecatura o una volta tolta dal fuoco.

Il solo calore della pasta sarà sufficiente a sprigionare tutte le proprietà del basilico.

Errore 1 – Non tutte le erbe aromatiche vanno tritate

Ci sono alcune specifiche erbe aromatiche, come il basilico e il timo, che non è consigliato tritare.

Il basilico, ad esempio, si annerisce e perde molte delle sue qualità.

Il consiglio generale è quello di utilizzare le erbe aromatiche più al naturale possibile, senza alterarle troppo.

Errore 2 – Secche o fresche

La medesima erba aromatica assume odore e sapore diversi se è fresca o se secca.

Dunque, per certe ricette, non si deve commettere l’errore di utilizzare le erbe aromatiche indifferentemente da questo fattore.

Perciò, ecco i 2 trucchi per utilizzare le erbe aromatiche nel modo giusto e i 2 errori da non fare per usarle al meglio.

Approfondimento

Ecco le 3 tipologie di persone che dovrebbero subito adottare questa abitudine per vivere al meglio