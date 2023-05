Sei stressata e sempre stanca? Facendo così in pochi minuti e starai meglio, parola di Kate Middleton

Inizi ad avvertire la stanchezza dell’anno che sta per finire e non vedi l’ora di andare in vacanza? Questo rimedio è proprio ciò che ti serve per stare meglio.

È arrivato quel momento critico dell’anno in cui ci sentiamo tutti stanchi. Il sonno più disturbato, il cambio di stagione o l’accumularsi della stanchezza dell’anno sono le cause più comuni per cui ciò accade.

Sentirsi perennemente stanchi ha diverse ripercussioni negative sulla nostra vita quotidiana. Non ci permette di essere concentrati al 100% sul lavoro, e neanche di grande aiuto coi nostri partner o coi nostri figli. Molte persone quindi, per cercare di contrastare questo stato, assumono integratori su consiglio del proprio medico curante, ma questa non è l’unica soluzione.

Esistono, in particolare, alcune attività creative che possono aiutarci a liberare lo stress, e a dedicarci completamente a noi stessi. Contro ogni aspettativa, anche la moglie del principe William, Kate Middleton, si dedicherebbe intensamente ad una disciplina profondamente rilassante. Si tratta di un’occupazione divertente, a cui basterebbe dedicarsi anche una decina di minuti per trarne subito un grande giovamento. Ecco di cosa si tratta.

Sei stressata e sempre stanca? Dedicati ogni giorno per 10 minuti a quest’attività, ne trarrai subito benefici!

Non sono tempi facili per la famiglia reale inglese. Dopo l’allontanamento di Harry e di Meghan Markle dai doveri reali e dopo la morte della regina, si è registrato un aumento di forte stress tra i reali.

Anche la stessa Kate Middleton, da sempre considerata un’elegante icona di stile, starebbe affrontando un periodo di forte stress. Le pressioni su di lei e su suo marito, il prossimo erede al trono in linea di successione, non sarebbero poche. Se Re Carlo è sempre stato considerato un passo indietro rispetto a sua madre la regina, è proprio su Kate e William che si concentrato le aspettative maggiori degli inglesi, e non solo.

Come affrontare lo stress secondo la principessa del Galles

Vista la situazione, pare che Kate Middleton si dedichi ad un’attività ludica particolarmente utile per sciogliere lo stress. La principessa, infatti, nonostante i 3 figli da seguire, riuscirebbe a ritagliarsi sempre almeno 10 minuti per i suoi libri da colorare.

Almeno 3 vantaggi secondo gli esperti

Sei stressata e sempre stanca? Allora questa potrebbe essere una buona soluzione per ritrovare un po’ di serenità. Secondo i terapisti, infatti, quest’attività darebbe diversi benefici, sia a livello umorale che psicologico.

Proprio per questo, in commercio è possibile trovare tantissimi libri da colorare per adulti, e sono sempre di più le persone che apprezzano quest’attività. Secondo gli esperti, infatti, colorare le figure permetterebbe di stimolare la propria creatività, spesso assopita a causa del nostro lavoro. Questa connessione col nostro “bambino interiore” ci permetterebbe di vedere la vita con più positività e leggerezza e, in generale, di sentirci meglio.

Oltre a questo, colorare ci aiuterebbe ad allenare la nostra concentrazione. L’impegno utile per decorare le immagini, infatti, ci permetterebbe di distrarci dai nostri problemi e dalle preoccupazioni, liberando la mente. Oltretutto si tratta di un’attività praticamente gratuita, da fare da soli o anche in compagnia!