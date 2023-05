Il segreto di Re Carlo d’Inghilterra che ha fruttato una fortuna e milioni di ricavi

Per la maggior parte di noi l’incoronazione imminente del Re Carlo sarà la prima nella vita cui potere assistere. Ma tra le tante cose poco note della sua figura, c’è anche una passione che ha fruttato una valanga di soldi.

D’altronde spesso vediamo l’immagine di una personalità importante, ma non conosciamo quali siano le pulsioni che muovono il loro animo. Difficilmente sapremo che il nuovo re inglese ha una passione viscerale che lo guida e spesso lo intrattiene nel tempo libero.

Ed ecco il passatempo segreto di Re Carlo d’Inghilterra che ha fruttato una grandissima quantità di ricavi nel corso del tempo andati destinati ad attività benefiche. Si tratta della sua infinita passione per l’arte e per la realizzazione di acquerelli ed acqueforti. Vediamo a quanto questa ammonta questo tesoro.

Una passione lontana nel tempo

Carlo ama dipingere con gli acquerelli. Come nella migliore tradizione del suo Paese sceglie i panorami ed i castelli, un po’ come facevano i grandi artisti romantici come William Turner. Ma dedicarsi all’arte non è certo un’eccezione, persino per le alte personalità statali britanniche. Molti sapranno che anche Winston Churchill amava dedicare tempo alla rappresentazione con il pennello del mondo che aveva di fronte a sé.

Ma quanto costano gli acquerelli di Carlo? Una sua opera può valore attorno ai 2500 €, anche se molto dipende dalle iniziative benefiche nel corso delle quali la vendita viene proposta. A contribuire all’elevato importo c’è sicuramente lo scopo benefico cui queste iniziative artistiche sono rivolte. Ma il Regno Unito è anche un paese di collezionisti e di amanti di tutto ciò che ha a che fare con la casa regnante. Chi volesse fare un piccolo investimento, potrebbe scommettere ad esempio su una di queste opere.

Un valore che cresce nel tempo

Se le premesse sono vere, il valore del quadro non potrà che aumentare nel tempo. Non dobbiamo peraltro sottovalutare il mercato del collezionismo. Anche in Italia, specie in alcuni generi, ci sono ottime prospettive di guadagno, come nel caso dei 3 vinili italiani che tutti potremmo avere in cantina e che ci potrebbero valere una fortuna.

Il Daily Telegraph ha comunque stimato che il patrimonio raccolto da Carlo tramite la propria arte è veramente considerevole. Si tratta di almeno 6 milioni di sterline, con un incremento costante nel corso del tempo e che di certo è destinato ad aumentare. Di certo quanti parlano del costo della casa reale avranno un argomento in meno da proporre. Forse non sappiamo poi che le opere dell’allora Principe sono state esposte anche in Italia. A tal proposito nei primi anni 2000 venne organizzata nella splendida Sansepolcro, in Toscana, una mostra dal titolo: “’Il principe e il paesaggio litografie di casa Windsor”.

Il segreto di Re Carlo d’Inghilterra che ha fruttato una vera e propria fortuna in termini economici

Pare in effetti che Re Carlo sia un discreto amante della Val Tiberina, e sia stato visto in passato passeggiare tra la Toscana e l’Umbria. Non sembra essere l’unico inglese innamorato di queste latitudini, visto che anche Ed Sheeran ha acquistato un casolare in un borgo incantevole d’eccezione dove trascorre varie settimane della sua estate. Chissà che non dedicherà alcune delle sue composizioni ai panorami mozzafiato del Belpaese.