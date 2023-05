Come usare le erbe aromatiche in cucina nel modo giusto? Lo svela Gordon Ramsay 

Come usare le erbe aromatiche in cucina secondo Gordon Ramsay-foto da wikipedia

Utilizzare spezie ed erbe aromatiche all’interno dei propri preparati culinari può infondere maggior sapore al piatto e cambiarne l’intero risultato. Ma anche in peggio, se si sbaglia! Il modo corretto lo spiega il famosissimo chef inglese Gordon Ramsay.

Le erbe aromatiche, insieme alle spezie, costituiscono quel tocco in più in cucina, che rende irresistibile la preparazione di alcuni piatti. Spezie ed erbe, usate nel modo giusto, possono cambiare in meglio il sapore finale delle preparazioni. E, all’opposto e adoperate nel modo sbagliato, possono anche fare un disastro! Per cucinare bene ci vogliono attitudine, studio, pratica ma anche la conoscenza di piccoli trucchi e segreti. Come quelli dello chef stellato Gordon Ramsay, che sull’uso delle erbe aromatiche ne sa molto.

I gentili consigli dello chef britannico più cattivo della tv

Gordon Ramsey è forse lo chef più famoso e anche il più cattivo dei programmi televisivi come Masterchef Usa ed Hell’s Kitchen. Ma sa essere anche gentile, come quando spiega a spettatori e concorrenti come usare le erbe aromatiche in cucina. Prima di tutto, Gordon puntualizza sul trattarle nel modo giusto quando si preparano sminuzzandole. Sbagliare questa azione, secondo lo chef può danneggiare il piatto nel suo sapore. Gordon Ramsey suggerisce di arrotolare le foglie l’una nell’altra in modo che le più grandi racchiudano le più piccole. Le operazioni vanno fatte con molta delicatezza quindi, con un coltello affilato, si taglieranno le erbe con un delicato movimento del polso, ruotando la lama. Si affetterà, dunque, un rotolo di foglie sino a che questo non sarà completamente sminuzzato, facendo attenzione a non schiacciare le erbe.

Un discorso a parte per il coriandolo

Gordon Ramsey fa un discorso a parte per il trattamento del coriandolo. In questo caso non si dovrà arrotolare ma prendere un mazzetto per i gambi appoggiando le foglie sul tavolo. Si dovrà quindi impugnare il coltello e raschiare molto delicatamente le foglie, per staccarle dai gambi. Quindi, le foglie si sminuzzeranno come precedentemente descritto.

Come usare le erbe aromatiche

Infine, Gordon Ramsey fornisce ancora preziosi consigli sull’uso delle erbe aromatiche tra i fornelli. Innanzitutto, puntualizza sull’aggiungerle sempre alla fine della cottura di una pietanza. Lo chef parla anche del cosa fare in caso di avanzi, consigliando di non buttare via niente. In particolare, Gordon suggerisce di tritare le erbe avanzate aggiungendovi del burro e di conservare questo preparato surgelato in freezer. Lo chef consiglia anche la preparazione di un olio aromatico, immergendo le erbe avanzate a macerare in olio extravergine di oliva.