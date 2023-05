Vuoi rimetterti in forma e sfoggiare capelli forti e luminosi? Bastano questa dieta più un trucco per volumizzare

Vuoi rimetterti in forma e sfoggiare capelli-proiezionidiborsa.it

Ecco una mini guida con alcuni pratici consigli per prepararsi alla prova costume e proteggere i capelli in estate.

Non manca poi molto alle vacanze ed è quindi importante cominciare a prepararsi in vista dell’appuntamento con il costume da bagno.

Prima di tutto, è bene curare l’alimentazione, facendo attenzione all’apporto calorico di tutti i pasti, dalla colazione alla cena, passando per la merenda.

Questo non vuol dire fare una dieta liquida o reprimere la fame quando senti il bisogno di fare uno spuntino.

Semplicemente, devi individuare gli ingredienti giusti, che possano aiutarti sia sul fronte girovita sia per quanto riguarda la salute dei capelli.

In effetti, in estate il problema non è solo quello di evitare i chili di troppo, ma anche quello che riguarda la bellezza della chioma.

Diversi sono infatti i fattori che la minacciano: caldo e umidità, a cui si aggiungono l’azione dell’acqua salata del mare o il cloro della piscina.

Se quindi vuoi rimetterti in forma e sfoggiare capelli forti e luminosi privilegia gli alimenti riportati di seguito e prova il segreto dei parrucchieri.

I 3 ingredienti per averli sani

Innanzitutto, sarebbe bene fare il pieno di proteine, che siano di origine naturale o vegetale.

Spazio quindi a uova e carne bianca, come ad esempio il pollo: due ingredienti che regalano subito più sostanza alla classica insalatona da ufficio.

Per quanto riguarda il pesce meglio preferire quelli di piccola taglia, tipo sardine e sgombri, solitamente meno ricchi di metalli pesanti.

Ugualmente importante è poi l’apporto giornaliero di vitamine e sali minerali quindi fai il pieno di frutta e verdura, possibilmente cruda o cotta a vapore.

Ma in tal senso sono utili anche i cereali integrali come riso, quinoa o grano saraceno e i semi oleosi tipo mandorle e anacardi.

Ovviamente, puoi inserire nel piano alimentare settimanale anche i legumi: ceci, lenticchie e fagioli sono infatti particolarmente ricchi di minerali.

Infine, ricordati di includere nella dieta anche i grassi buoni Omega 3: utili per la linea, ma anche per la pelle e per i capelli.

A tal proposito, devi assolutamente sapere che per vantare capelli subito più folti e voluminosi basta anche un semplice accorgimento.

Tutto quello che devi fare è spostare la riga dei capelli: mettendola sul lato opposto a quello abituale, si ottiene immediatamente più volume alle radici.

Inoltre, questo gesto apparentemente innocuo sarebbe anche in grado di incidere sull’invecchiamento dei capelli, rallentandolo.

E vuoi sapere ogni quanto dovresti spostare la riga per ottenere questi benefici? Solo una volta alla settimana, anche in modo minimo.

Naturalmente, questo semplice accorgimento non sostituisce la beauty routine e l’efficacia di alcuni prodotti specifici, è un in più.

Ad esempio, spostare frequentemente la scriminatura impedisce ai raggi UV di colpire sempre la stessa zona, rovinandola.

Ma è anche vero che, soprattutto in estate, devi comunque ricordarti di proteggere la chioma con capellini, bandane e lozioni apposite.