Sei alla ricerca di un menù leggero per questi giorni di pausa dalle feste? Ecco qualche idea

Per qualche idea sfiziosa, leggera e anche veloce potremmo provare queste ricette semplici e che sono pronte in pochi minuti

Per questi giorni di pausa prima di Capodanno, potremmo creare qualche menù semplice ma allo stesso tempo sfiziosa. Vediamo un contorno, primo e secondo. Partiamo con un primo piatto di pasta al forno, con un sugo semplice. Poi tutto il resto è una sorpresa.

Ingredienti pasta al forno

Per circa 6 persone gli ingredienti necessari sono:

500 g di carne macinata;

1 carota;

1 sedano;

½ cipolla bianca;

½ spicchio d’aglio;

400 g di passata di pomodoro;

100 g di pancetta;

1 bicchiere di vino bianco;

b. di sale, pepe, olio e formaggio

Dobbiamo prima di tutto preparare il ragù. Nella pentola mettiamo l’olio e facciamo rosolare la cipolla, aglio, carota e il sedano. Successivamente aggiungiamo la carne macinata e lasciamo cucinare. Quando la carne sarà quasi cotta sfumiamo con del vino, alziamo quindi la fiamma. Aggiungiamo poi la passata di pomodoro, allunghiamo con un po’ di acqua. Aggiustiamo poi con sale e pepe. Lasciamo cucinare e poi mettiamo anche la pancetta. Nel frattempo prepariamo la pasta, in questo caso come pasta prendiamo gli ziti. Lasciamo la pasta un po’ cruda così che si cucina in forno. Adesso prendiamo una teglia, mettiamo il sugo e la pasta, giriamo. Una spolverata di formaggio grattugiato e in forno a 180 gradi per 20 minuti. Volendo possiamo mettere anche la provola dolce sopra.

Fettine di vitello con cipolla

Per un secondo veloce e leggero possiamo preparare questa ricetta:

4 fettine di vitello;

b. di farina;

cipolla;

carota

Mettiamo un po’ di olio in padella e facciamo soffriggere la cipolla e la carota. Nel frattempo mettiamo nella farina le fettine. Facciamo attenzione che tutte le fettine siano ben infarinate. Le mettiamo a cucinare e le giriamo una volta che un lato è cotto. Saliamo e serviamo calde. Saranno super morbide e saporitissime.

Zucca al forno e patate

Come contorno possiamo optare per la zucca. Ci serviranno:

800 g di zucca;

aglio;

rosmarino;

sale;

pepe;

olio.

Tagliamo la zucca a fettine. Non le facciamo troppo grosse e né sottili, quindi il giusto. Le disponiamo su una teglia rivestita da carta da forno. Mettiamo un filo d’olio, rosmarino, aglio in polvere e pepe. Aggiustiamo poi di sale e mettiamo in forno ad una temperatura di 200 gradi per 20 minuti. Possiamo cuocere anche in modalità grill, uscirà più croccante. Per fare le patate invece prendiamo un kg di patate e le tagliamo a tocchetti. Successivamente le sciacquiamo con acqua fredda e le scoliamo. Disponiamo ora le patate in una teglia da forno e aggiungiamo tutti gli aromi: aglio, rosmarino, sale e pepe. Un giro d’olio e mettiamo in forno già riscaldato ad una temperatura di 180 gradi per 30 minuti. Ricordiamoci di girare di tanto in tanto, in modo che non si brucino e che cuociano tutte per bene. Se sei alla ricerca di un menù leggero ma allo stesso tempo molto saporito allora è da provare questa alternativa.