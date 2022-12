Vuoi trascorrere un Capodanno alternativo? Ecco qualche bella proposta in Italia anche gratis

Il classico cenone per terminare l’anno forse a molti annoia. Ci sono tanti modi diversi per trascorrere la notte di San Silvestro con esperienze indimenticabili. Eccone alcune.

Il mese di dicembre termina con la notte di San Silvestro. Il passaggio verso il nuovo anno di solito si trascorre in compagnia. Il classico cenone a casa o fuori, un brindisi, musica e balli sono attesi e preparati da tempo. Se cerchi delle alternative ora scoprirai dove puoi trascorrere delle belle ore anche gratis.

Se vuoi fare una sorpresa alla persona amata prenota un weekend alle terme. Ce ne sono tante in Italia e andarci in inverno e per la fine dell’anno sarà piacevole. Ad esempio ci sono quelle di Bormio, con percorsi benessere in cui farsi massaggiare, fare la sauna, ricevere trattamenti di vario tipo.

Vuoi trascorrere un Capodanno alternativo? Ecco qualche bella proposta da considerare

Sempre a Bormio, ma gratis, sono accessibili tutto l’anno le Pozze di San Leonardo. Puoi raggiungere con l’auto Sondrio e poi proseguire seguendo le indicazioni verso Bormio. Da qui dovrai poi camminare e percorrere una passerella.

Altre terme dove puoi festeggiare Capodanno sono quelle di Saturnia. Ad accesso libero hanno una temperatura ideale per fare un brindisi immersi e in costume. Le Cascate del mulino si trovano in provincia di Grosseto e attirano molti turisti.

Nelle vicinanze troverai anche delle Spa dove potrai cenare aspettando mezzanotte e pernottare.

Esperienze indimenticabili in montagna

Se desideri fare un’esperienza insolita ci sono gli igloo. Tra tanti c’è il Mountain igloo nella regione altoatesina delle valli Aurina e Tures. A circa 2.000 metri di altitudine si può dormire nella struttura di ghiaccio in un sacco a pelo. Nelle vicinanze c’è un posto dove mangiare e fare la sauna. Di giorno si può anche sciare.

Sempre in Alto Adige c’è un altro hotel con igloo, il Rifugio Bella Vista. Anche qui c’è la possibilità di cenare, fare una sauna e dormire in igloo dentro un sacco a pelo.

Natura e atmosfera da fiaba

Restando in tema natura, tanti campeggi di lusso o economici possono essere una scelta diversa da considerare. Per esempio c’è il Lago Idro Glamping Boutique vicino Brescia oppure il Fabulous Village ad Acilia vicino Roma. Potresti vivere momenti tranquilli ma anche spostarti per visitare grandi centri.

Vuoi trascorrere un Capodanno alternativo? Ecco qualche bella proposta particolare. Se ami il mare potresti partecipare al cenone all’Acquario di Genova. Dopo una visita esclusiva alle vasche dei pesci si potrà cenare e brindare al nuovo anno nel padiglione riservato ai cetacei.

Infine, in Italia puoi trovare molte dimore storiche e castelli trasformati in hotel con ristoranti. Sarà romantico trascorrere in un’atmosfera da fiaba l’ultimo dell’anno con la persona che si ama.