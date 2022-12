Non solo rosmarino per far crescere i capelli più velocemente: ecco 5 consigli che non tutti conoscono

Non solo rosmarino per far crescere i capelli più velocemente-proiezionidiborsa.it

Quando pensiamo alla crescita dei capelli, sicuramente ci viene in mente l’olio al rosmarino. Anche se è un forte alleato, da solo potrebbe non essere sufficiente per stimolare la nostra cute. Ecco 5 consigli che ci aiuteranno a far crescere i capelli più velocemente

Avere i capelli lunghi è un sogno di molte. Spesso, però, farli crescere sembra proprio un impresa. Ci potrebbero impiegare davvero moltissimo tempo, soprattutto se li abbiamo già di media lunghezza. I capelli crescono di circa 1 centimetro al mese, ma questo solo se sono curati nel modo giusto.

Se vogliamo i capelli più lunghi in poco tempo allora dobbiamo seguire alcuni accorgimenti. Dobbiamo, infatti, stimolare le radici e curare la nostra chioma in modo impeccabile per ottenere l’effetto desiderato.

Non solo, ma ci sono alcuni comportamenti e prodotti assolutamente da evitare se non vogliamo avere l’effetto contrario. Ecco 5 consigli per far crescere i capelli più velocemente.

Tagliare i capelli potrebbe aiutarci

Spesso sentiamo parlare del rosmarino come unica soluzione alla crescita dei capelli. Anche se l’olio è sicuramente un ottimo alleato, non darà i risultati sperati se non si seguono altre buone abitudini.

Per prima cosa non ignoriamo il potere delle forbici. Infatti, il primo passo è quello di spuntare i capelli almeno ogni due mesi. Questo soprattutto se abbiamo delle doppie punte. Le estremità rovinate potrebbero far sembrare i capelli più corti di quello che sono.

Attenzione ad alcuni comportamenti che potremmo sottovalutare. Sfregare i capelli con l’asciugamano potrebbe indebolirli e spezzarli. Non sfreghiamo, ma frizioniamo delicatamente.

Il calore è sicuramente il nemico più grande per i capelli. Cerchiamo sempre di proteggerli con prodotti adatti e, se possibile, evitare completamente di utilizzarlo.

Non solo rosmarino per far crescere i capelli più velocemente, ma anche i giusti prodotti

Ovviamente, non dobbiamo dimenticarci di scegliere lo shampoo giusto. I capelli devono essere in perfetta salute per crescere e i prodotti sbagliati potrebbero danneggiarli, in particolare nelle radici. Uno shampoo non adatto e aggressivo può ostruire i pori della cute. Questo rallenterà la crescita dei capelli. Diventa, quindi, importantissimo conoscere la tipologia dei nostri capelli e scegliere i detergenti più adatti, per non rovinarli.

Anche il cuoio capelluto necessita di tante attenzioni e creare una routine di bellezza è fondamentale. Fare uno scrub per il cuoio capelluto aiuterà a migliorare la circolazione sanguigna e, quindi, a una maggiore ossigenazione dei bulbi. I nostri capelli non solo saranno più forti, ma cresceranno anche più velocemente.

Non dimentichiamoci le vitamine

Le vitamine sono fondamentali per la crescita dei capelli. Non solo rosmarino per far crescere i capelli più velocemente, ma anche il giusto cibo. Una corretta alimentazione è sicuramente la base per una chioma forte e sana. Ci sono, però, alcune vitamine specifiche che ci aiutano ad aumentarne la lunghezza.

Tra le più famose troviamo la biotina, presente in tuorli d’uovo, soia, lenticchie e noci. Questa vitamina aiuterebbe la produzione di cheratina, proteina contenuta nella struttura del capello. Un altro elemento sicuramente da integrare è l’acido folico, che favorirebbe il ricambio cellulare. Questo componente è presente nelle verdure a foglie verdi e negli agrumi.