Per moltissimi di noi il segno zodiacale è il primo indicatore del carattere di una persona. Capita spesso che quando ci troviamo di fronte a uno sconosciuto cerchiamo di intuirne il segno in base ai primi segnali o agli atteggiamenti. In alcuni casi è un bene. Alcuni segni sono decisamente attraenti ed esercitano un incredibile effetto calamita. Altri, invece, scatenano l’effetto opposto e per buone ragioni. Questi segni zodiacali sono i più odiati dello zodiaco e probabilmente per ottimi motivi. Hanno un carattere decisamente particolare e vanno presi con le pinze. Gestirli non è sicuramente un’impresa da poco.

Tra i segni più odiati in assoluto c’è il Cancro. E la ragione è il suo carattere decisamente particolare e ricco di alti e bassi. I Cancro hanno spesso un difetto che li rende ingestibili agli occhi degli altri: l’egocentrismo. Saranno disposti ad ascoltarci ma dopo pochi minuti di conversazione inizieranno a parlare di loro stessi, dei loro problemi e dei loro guai. Il tutto con un gran senso di teatralità e dovizia di particolari.

Come tutti i segni “doppi” anche i Gemelli non godono di grandissima stima. Sono il segno ambivalente per eccellenza e non è facile capire cosa stanno pensando. In più tendono a cambiare spesso idea. Un tratto del carattere che li rende snervanti agli occhi delle persone meticolose ed abituate a pianificare. Provare a coinvolgerli in un progetto a lungo termine potrebbe diventare davvero frustrante.

Molti di noi non hanno particolare ammirazione per i Leone. All’inizio possono sembrare coinvolgenti e trascinanti con la loro brillantezza e con la loro disponibilità. Ma a lungo andare il loro bisogno di affermazione continua e la ricerca costante di attenzioni possono diventare pesanti. Difficile mantenere un rapporto equilibrato con un Leone.

Sagittario e Acquario nella top 5 di quelli più odiati

Un altro segno non particolarmente apprezzato è il Sagittario. Difficile aspettarsi una buona parola da loro. La loro schiettezza e la mancanza di filtri li porta ad attirarsi antipatie costanti. Ma c’è anche un altro lato del carattere che li rende invisi a molti. Ovvero la mancanza di auto-critica. I Sagittario non solo possono risultare offensivi. Ma non riescono a capire quando esagerano o sbagliano.

Chiudiamo la nostra rassegna dei segni più odiati con l’Acquario. Gli Acquario sono forse le persone più chiuse in assoluto dello zodiaco. Tendono a dare poca confidenza e si aprono solo raramente. In più tendono a essere cocciuti e leggermente egoisti. Un mix che non li rende dei grandi comunicatori.

