C’è un proverbio molto famoso che dice: “Non domandare all’oste se ha buon vino”. Nemmeno, però, bisogna credere che per bere un buon vino sia necessario pagare un prezzo elevato. Fra i tanti sugli scaffali del supermercato, molti credono che sia un vino come gli altri eppure nasconde un segreto piacevolmente incredibile.

Scegliere un buon vino al supermercato

Andare al supermercato per comprare una bottiglia di vino a volte si rivela un vero rebus. La scelta dipende dai propri gusti, eppure c’è un particolare a cui si può fare attenzione. Possiamo scegliere un vino di annata recente, cioè giovane, oppure più invecchiato, poiché ognuno ha i suoi vantaggi.

In ogni caso c’è ancora un’altra distinzione che si può fare. Infatti moltissimi ignorano il numero enorme di additivi non dichiarati in etichetta e aggiunti nel processo di vinificazione. Oggi nel mondo dell’alimentazione si parla tanto di prodotti a cui vengono aggiunte diverse sostanze. Per questo motivo anche per il vino, molti sono attenti a scegliere delle bottiglie che garantiscono una certa qualità oltre che una certa bontà.

Le bottiglie su cui contare

Oramai in tutti i supermercati è presente sempre e in crescente quantità la produzione biologica. Attualmente il costo dei prodotti biologici eguaglia quasi quello degli altri. Il vino biologico si coltiva su terre che non hanno visto l’utilizzo di sostanze chimiche. Sono bottiglie che danno una certa garanzia di qualità e che è possibile trovare a prezzi anche molto accessibili.

Un altro tipo di vino è quello realizzato con l’agricoltura biodinamica. Questo tipo di agricoltura prevede la coltivazione secondo gli antichi ritmi lunari. Inoltre per quanto riguarda il vino, durante la vinificazione, vengono aggiunte solo 4 sostanze, quelle strettamente necessarie e meno problematiche. Questi vini hanno la loro personalità e sono ottimi da gustare.

Molti credono che sia un vino come gli altri eppure nasconde un segreto piacevolmente incredibile

Ma bisogna dire che i vini più puri sono quelli che oggi rientrano nella categoria dei vini naturali. Sono curati in modo particolare dai vignaioli, con una ricerca quasi maniacale dell’autenticità. Non utilizzano assolutamente nessun tipo di chimica sia per il terreno sia per la vite e sia nel processo di vinificazione. Non sono vini fatti con procedimenti industriali e spesso sono prodotti con le tecniche meccaniche del passato. L’unico elemento che si aggiunge, solo se è necessario e in bassissime quantità, è un solfito per stabilizzare il vino. Questi vini sono veramente ottimi e trasmettono tutta quella ricerca di autenticità, che è la caratteristica principale della loro bontà.

Sono in commercio e alcune bottiglie anche a prezzi contenuti, nella categoria dei “vini naturali”.