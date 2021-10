Ogni giorno la medicina trova conferme sull’importanza del cibo per la salute. Mangiare in modo sano è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per mantenersi il più possibile in salute e allontanare possibili malattie. Tra i cibi che la medicina raccomanda per una dieta salutare ci sono frutta e verdura. Questi alimenti sono di grande aiuto per la nostra salute perché contengono sostanze che gioverebbero al nostro benessere.

Per esempio, alcuni frutti e verdure sono ricchi di antociani, sostanze molto importanti per l’organismo umano. La medicina consiglia questi vegetali per alcune patologie. Secondo la medicina si dovrebbe mangiare la frutta rosso violacea per questo particolare motivo. Infatti i frutti ricchi di antociani si possono riconoscere perché hanno un colore sgargiante.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Molti frutti sono un toccasana per la salute dell’uomo ma alcuni possono non essere indicati per chi soffre di specifiche patologie. Per esempio chi soffre di diabete dovrebbe evitare frutti che contengono un’alta percentuale di zuccheri. Delle caratteristiche di questi cibi ne parliamo approfonditamente in questo articolo: “La migliore frutta con meno carboidrati consigliata contro glicemia alta e diabete”.

Secondo la medicina si dovrebbe mangiare la frutta rosso violacea per questo particolare motivo

Gli antociani sono fondamentali per il nostro organismo perché svolgono diversi compiti di protezione. Queste sostanze agiscono a favore delle nostre cellule grazie alle loro capacità antiossidanti, antinfiammatorie e antinvecchiamento. La medicina ha scoperto che gli antociani sarebbero benefici per vene e capillari. Questi pigmenti vegetali idrosolubili avrebbero il potere di aiutare la microcircolazione. Non solo, la loro capacità antiossidante e antinfiammatoria svolgerebbe una funzione benefica anche per il sistema cardiocircolatorio.

Chi soffre di problemi legati alla microcircolazione, come vene varicose, ritenzione idrica e cellulite, trarrebbe beneficio dalla frutta e dalla verdura ricca di antociani. Ma quali sono gli alimenti ricchi di questi pigmenti vegetali? La frutta e la verdura ricca di antociani si riconosce facilmente perché è quella di colore più acceso. Questi alimenti sono di colore arancio tendente al rosso, oppure blu tendente al violetto. I frutti ricchi di antociani sono i frutti di bosco, l’uva rossa, il ribes, le ciliegie. Le verdure che contengono questi pigmenti vegetali sono il cavolo rosso, la melanzana, il mais colorato.

Gli antociani appartengono al gruppo dei flavonoidi. Questi pigmenti vegetali insieme ad altri, come i flavoni, contribuiscono alla determinazione di questa particolare colorazione nei vegetali e nei frutti.

Un altro frutto di bosco ha benefici per l’organismo umano. Studi dimostrano che questa bacca aiuterebbe a tenere sotto controllo il peso. Del frutto e dei suoi effetti positivi ne parliamo nell’articolo: “Senza questo frutto si rischiano aumento di peso e diabete, colesterolo e ipertensione”.

Approfondimento

Il pasto che protegge il cuore, mette il turbo al cervello e rende più competitivi