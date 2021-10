Il ferro è un nutriente fondamentale per il benessere del nostro corpo. La carenza di questa sostanza può essere determinante per la salute. A lungo andare, sono molte le patologie che nascono da questa carenza. La prima in assoluto è l’anemia, che si presenta come carenza di globuli rossi nel sangue. Questi sono i responsabili del trasporto di ossigeno nel corpo. Oggi purtroppo ci sono dati parziali riguardanti il nostro Paese. Però si sa che i casi di carenza di ferro stanno aumentando sempre di più. Si legga l’articolo Soffrire di ferro basso potrebbe nascondere questa particolare malattia.

La carenza di ferro può derivare da cause diverse. Per la grande parte, però, la causa principale è l’alimentazione scorretta o poco bilanciata. È interessante sapere che ogni giorno perdiamo il ferro attraverso la sudorazione, le feci e l’urina, il ciclo femminile, l’allattamento etc. Solo attraverso l’alimentazione si possono mantenere costanti i livelli di ferro nel sangue. Per questa ragione può essere molto utile sapere regolarsi quando prepariamo una ricetta.

È curioso che oltre agli alimenti di origine animale o vegetale che contengono ferro, esistono degli abbinamenti più o meno favorevoli. Dunque, contro l’anemia ecco quali cibi abbinare per assorbire meglio il ferro e quali evitare. Seguendo i consigli dell’Istituto Superiore della Sanità ne facciamo una lista.

Secondo un’idea diffusa chi non mangia carne soffre sicuramente di anemia. La realtà, secondo studi recenti, non è proprio questa. Infatti, i dati affermano che le percentuali di anemici tra i vegetariani non sono così alte. È vero che i cibi di origine animale sono quelli che contengono più ferro. Tuttavia, le piante ne hanno ottime scorte.

Inoltre, molti vegetali uniscono la presenza di ferro alla vitamina C. Quest’ultima, quando presente insieme al ferro, garantisce un assorbimento maggiore del minerale. Particolarmente favorevole è la combinazione di alimenti come broccoli, cavoli, riso venere, legumi, con altri che contengono acido citrico. Una bella spremuta di limone su alcuni tipi di cibi è un ottimo modo per fare il pieno di ferro.

Al contrario, esistono abbinamenti che invece rallentano o diminuiscono l’assorbimento di ferro. Ecco perché chi soffre di anemia dovrebbe evitarli nella sua dieta. Per esempio, i cibi che contengono fitati (legumi e cereali) possono bloccare l’assorbimento di ferro. La stessa cosa vale per tutti latticini consumati con cibi ricchi di ferro. Contenendo calcio, ne diminuiscono notevolmente la quantità assunta dall’organismo. Ancora, anche i tannini contenuti in vino, caffè, tè, assunti insieme a fonti di ferro vegetali ne riducono l’assorbimento.

Uno dei modi migliori per consumare questi cibi è unire del succo di limone. Ecco perché si usa bere il tè con aggiunta di limone. Se amiamo cereali e legumi basterà lasciarli ammollo con una fetta di limone.