L’ipertensione colpisce più del 30% di uomini e donne che vivono in Italia e si caratterizza per livelli di pressione costantemente più alti del normale. Per contrastare questa condizione patologica, gli esperti suggeriscono di modificare alcune abitudini non propriamente salutari della nostra vita quotidiana. Tra questi rientrano sicuramente il consumo di sale, da moderare, l’attività fisica e una dieta equilibrata.

Sappiamo anche, però, che è necessario consultare il proprio medico curante perché ci accompagni nella prevenzione e risoluzione del problema. Oltre a quanto detto finora, gli esperti hanno dimostrato che questa bevanda tra le più famose e consumate al Mondo, aiuta nella lotta all’ipertensione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco qual è e quanta dovremmo berne.

Secondo gli esperti un po’ di questa bevanda al giorno aiuta a combattere l’ipertensione Secondo uno studio condotto dall’Università King’s College di Londra, infatti, il resveratrolo risulta molto utile nell’abbassamento della pressione sanguigna. Si tratta di una sostanza antiossidante presente sia nella buccia dell’uva che nel vino, soprattutto rosso, ma non ancora in alcun farmaco. Bisogna precisare che affinché si ottengano risultati ottimali per il nostro organismo, non ne basterebbero le quantità presenti in un solo bicchiere. Ciò non significa, ovviamente, esagerare con le quantità, ma è vero anche che un bicchiere ai pasti può essere addirittura salutare.

Quanto e come

La ricerca ha dimostrato, dunque, l’efficacia del resveratrolo sulla pressione, ma non ha ancora suggerito nel dettaglio quantità e modi in cui assumerlo. Sappiamo, però, che questa scoperta può dare il via alla creazione di nuovi farmaci a base dell’importante sostanza antiossidante. Fino a quel momento e finché non avremo risposte certe, è bene limitarci ad un calice di rosso al giorno grazie alle sue proprietà vasodilatatorie.

Secondo gli esperti un po’ di questa bevanda al giorno aiuta a combattere l’ipertensione, ma attenzione sempre alle dosi ed alle proprie condizioni di salute.