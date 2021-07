Cucinare è divertente e rilassante, stimola la fantasia e apre l’appetito di chi si cimenta nella creazione di particolari manicaretti. Ad ogni modo, abbiamo detto, in un precedente articolo, che in certi periodi la nostra voglia di stare ai fornelli diminuisce drasticamente.

Ecco, infatti, che in queste situazioni andiamo a mangiare fuori, ordiniamo cibo da asporto oppure prepariamo qualcosa di veloce. In realtà, sappiamo che non è possibile e tantomeno salutare mangiare pizza e sushi per 3 mesi d’estate e neppure cibarci solo di insalate. È per questo motivo che noi della Redazione abbiamo pensato ad un contorno molto semplice da realizzare, leggero e adatto ad ogni secondo piatto. Vediamo di cosa si tratta.

Due ingredienti e pochi minuti per un contorno delizioso e dalle proprietà antiossidanti

Stiamo parlando del contorno di patate e fagiolini, gustoso e soprattutto ottimo per il nostro benessere fisico. Prepararlo è semplicissimo e spetta a noi decidere se perdere 5 o 25 minuti.

Nel primo caso, infatti, basterà comprare delle patate bollite da tagliare a pezzetti e dei fagiolini lessi. Possiamo trovarli già pronti, in apposite scatole di latta al supermercato, proprio come il mais o i fagioli. In tal caso, sarà sufficiente scolare l’acqua dalla confezione, unirli alle patate già tagliate e aggiungere un po’ di sale, olio e pepe nero.

Al contrario, se siamo disposti a perdere qualche minuto in più, potremmo metterci a bollire le patate e i fagiolini, per poi tagliarli e condirli.

Gusto e benessere insieme

La particolarità di questo contorno non sta solo nella sua semplicità, ma anche in un altro aspetto importante. Infatti, bastano due ingredienti e pochi minuti per un contorno delizioso e dalle proprietà antiossidanti, soprattutto grazie ai fagiolini. Questo particolare ortaggio è ricco di luteina e betacarotene, noti per proteggere la pelle e la vista, ma non solo. Il suo effetto antiossidante aiuta anche il normale funzionamento del cuore e favorisce la circolazione del sangue.

Visto com’è facile stare bene e tenersi in forma?