Non sono soltanto i vestiti o i tagli di capelli a passare di moda: la stessa cosa avviene ai mobili. Con la differenza che modernizzare una cucina o una camera da letto non è facile come acquistare una gonna nuova o tagliarsi i capelli. A causa della spesa elevata e delle difficoltà pratiche, molti decidono di non sostituire i mobili di casa anche quando ormai sembrano irrimediabilmente antiquati. Quante sono le famiglie italiane che si sono rassegnate a convivere con i pensili in noce naturale che andavano di moda negli anni ‘90? Per non parlare dei mobiletti del bagno bianchi coi pomelli. Ma niente paura, perché se ci siamo stufati del solito arredamento non serve chiamare una ditta di traslochi: possiamo rinnovare completamente la cucina con una spesa minima. Basta prestare attenzione a un dettaglio cruciale.

Per modernizzare istantaneamente una cucina basta cambiare le maniglie dei mobili

Gli arredatori esperti lo sanno: sono i dettagli a creare l’effetto di insieme. E in particolare, chi si trova a dover rinnovare una vecchia cucina con un budget limitatissimo sa che la prima mossa da fare è cambiare le maniglie. Proprio così: sembra incredibile, ma sono le maniglie che definiscono lo stile e l’aspetto dei mobili della cucina. Se le cambiamo, daremo subito un aspetto nuovo all’ambiente.

Secondo decoratori esperti basta acquistare questi piccoli oggetti in ferramenta per modernizzare totalmente il look della cucina

Cambiare le maniglie è semplicissimo: possiamo trovarne infiniti modelli in qualsiasi ferramenta o negozio di articoli per la casa. Ma come scegliere tra le centinaia di opzioni disponibili? Ci sono alcune regole che ci aiutano a fare la scelta giusta.

Sì a maniglie squadrate, attenzione ai pomelli

Se il nostro obiettivo è modernizzare, dovremmo certamente scegliere delle maniglie di forma squadrata. Rendono l’ambiente più minimalista ed elegante e vanno bene praticamente con qualunque tipo di mobili. Se proprio le maniglie squadrate non ci piacciono, sono permessi anche i pomelli, ma attenzione: devono essere di forma semplice e tinta unita. Se sono troppo elaborati sapranno subito di vecchio.

Acquistiamo degli stencil geometrici per modernizzare subito il look delle ante

Un altro oggetto semplicissimo che possiamo acquistare in ferramenta per rinnovare la cucina sono gli stencil. Scegliamo dei design moderni, soprattutto design geometrici, che ci permettono di dare un tocco di modernità alle ante dei mobili. Decoriamo in particolare gli angoli. Attenzione però a non strafare con le quantità e soprattutto a scegliere i colori giusti.

Per quanto riguarda i colori, scegliamo qualcosa che faccia contrasto

Secondo decoratori esperti basta acquistare delle nuove maniglie per rinnovare la cucina. Ma di che colore? Non c’è niente di peggio del marrone sul marrone, grigio su grigio o nero su nero. Addio a quel vecchiume: scegliamo invece colori che fanno contrasto. Per esempio, il nero su dei mobili marroni, o il dorato su mobili bianchi. La nostra cucina cambierà immediatamente aspetto. Se vogliamo un rinnovamento ancora più radicale, proviamo a dipingere i mobili. Ecco quali sono i colori che vanno più di moda oggi.