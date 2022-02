Non solo stivaletti e sneakers con i leggings e pantaloni a zampa ma anche queste scarpe che si abbinano perfettamente

Ci sono capi che probabilmente vedremo sfilare, nelle passerelle più famose, ancora per molto tempo. Anche se dopo un periodo di pausa, i nostri armadi sono praticamente pieni di leggings di tutti i tipi e colori, ma anche di pantaloni e jeans a zampa, intramontabili.

Sarà la comodità e la praticità ad aver conquistato il cuore delle donne, ma ormai non riusciamo a farne a meno. Esistono talmente tanti stili da accontentare tutti i gusti e le personalità, in più, con qualche trucchetto, nascondono fianchi larghi e pancia, regalando qualche cm in altezza, slanciano la figura.

Hanno subito piccole trasformazioni più cool, per rimanere al passo con i tempi, come quelli a vita alta e svasati che possiedono uno spacco frontale o laterale. Entrambi possiamo abbinarli con camice voluminose o maglie più corte, se vogliamo risaltare il lato b, con blazer o capotti lunghi.

Anche i leggings non si limitano più ad essere un capo esclusivamente sportivo e “da casa”, anzi diventano un must per outfit più sofisticati e di tendenza. Dal semplice colore nero o bianchi in cotone o lycra, troviamo fantasie più particolari, stampe animalier, in maglia, velluto, pelle.

Cosa indossare

Ogni occasione prevede una scelta differente e l’effetto finale cambierà in base a quello che indossiamo nella parte superiore, ma anche inferiore. Per quanto riguarda le scarpe, infatti, potremmo abbinare non solo stivaletti e sneakers, ma molto altro.

Potremo sicuramente indossare delle scarpe sportive e una felpa o una semplice maglia, sia con i leggings che con i modelli a zampa. Per un aperitivo con gli amici non sbaglieremo se abbineremo dei tronchetti neri con poco tacco e una camicia a fantasia o una maxi maglia.

Ci sarebbero, però, altre valide alternative, soprattutto in previsione della primavera. Infatti, ancora per poco potremo indossare con questi indumenti scarponcini imbottiti, come quelli adatti alla neve o da trekking, di grande moda per ora.

Non solo stivaletti e sneakers con i leggings e pantaloni a zampa ma anche queste scarpe che si abbinano perfettamente

Se vogliamo indossare dei tacchi, le scarpe che stanno bene con entrambi i modelli sono quelle con plateau o zeppa. Come i mocassini che si usano in questo periodo, con suola effetto carrarmato o delle parigine più eleganti, arricchite da dettagli, come fibbie e catenine.

Un classico accostamento è con lo stiletto color carne o nero, molto fine e raffinato, si sposa perfettamente con i leggings o con i modelli a svasare sotto.

Appena le temperature lo permetteranno, optiamo per delle simpatiche e colorate converse o espadrillas, leggere e fresche, ma soprattutto comode per fare lunghe passeggiate.

Approfondimento

