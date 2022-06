Sempre più persone iniziano a coltivare frutti e ortaggi. Anche chi non possiede un orto, ma ama le piante cerca un modo per coltivarne qualcuna su balconi e terrazzi. Prendersi cura delle piante e vedere crescere i loro frutti può regalare molta soddisfazione. Tuttavia, questo richiede un po’ di tempo e fatica e spesso ci ritroviamo a combattere anche contro le malattie delle piante. Ogni pianta ha le sue esigenze e necessita di cure ed attenzioni particolari.

Tra gli ortaggi del mese di giugno ci sono zucchine e cetrioli, che spesso sono protagonisti dei nostri piatti più freschi e gustosi. Cetrioli e zucchine appartengono entrambi alla famiglia delle Cucurbitaceae ed entrambe possono essere vittime di afidi, parassiti e malattie fungine. Se prendendoci cura delle nostre piante notiamo che le foglie stanno ingiallendo potrebbe esserci un problema. Fortunatamente non è il caso di allarmarsi, perché esiste una soluzione naturale a questo problema.

Se zucchine e cetrioli hanno le foglie gialle usiamo questo eccellente prodotto naturale utile anche contro oidio e afidi

Innanzitutto, prevenire è meglio che curare. Per prima cosa controlliamo lo stato del terreno e se fosse denso o argilloso, cerchiamo di migliorare il drenaggio aggiungendo torba e compost. Teniamo presente che queste piante necessitano anche di buone quantità di ferro e manganese per crescere bene. È importante dunque concimare in modo adeguato le piante anche in modo naturale. Come dicevamo in precedenza, queste piante possono subire l’attacco di afidi e funghi. Se le foglie ingialliscono lungo la venatura potrebbe essere colpa del virus del mosaico del cetriolo, trasmesso dagli afidi. Altri responsabili possono essere gli acari del ragno e la fusariosi. Dopo aver rimosso le parti danneggiate della pianta, possiamo ricorrere ad un semplice rimedio della nonna.

Come prepararlo ed usarlo

Se zucchine e cetrioli hanno le foglie gialle possiamo realizzare un prodotto naturale come rimedio al problema. Siccome tra le cause principali delle foglie ingiallite ci sono funghi e afidi, possiamo preparare un prodotto utile a combatterli. Aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato di sodio per ogni litro d’acqua. Questo ingrediente è utile anche a contrastare l’oidio e gli afidi. Infine, uniamo 6 gocce di olio di neem e 4 millilitri di sapone molle potassico. Agitiamo la soluzione e vaporizziamola sulle foglie e sul fusto della pianta 2 volte la settimana quando il sole non colpisce la pianta. In poco tempo, la pianta tornerà ad avere foglie verdi e sane e a produrre ortaggi rigogliosi, buonissimi e più numerosi. Possiamo usare questo prodotto anche a scopo preventivo per allontanare il pericolo di afidi e oidio.

