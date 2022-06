Giugno segna la fine della primavera e l’entrata dell’estate. Questo è un mese molto importante in cui l’orto è nel pieno della produttività. Le condizioni climatiche tipiche di giugno favoriscono le piante nel produrre ortaggi rigogliosi. Ciononostante, ci sono molte cose che dobbiamo fare per garantirci un raccolto prospero ed abbondante. Non solo semine e trapianti, ma in queste settimane dovremo fare diversi lavori utili al mantenimento dell’orto. Oggi daremo delle semplici linee guida che serviranno ad assicurarsi un orto produttivo e ricco di ortaggi così belli da fare invidia. Ciò che faremo in questo mese sarà davvero fondamentale per ottenere un buon risultato.

Cosa seminare

A giugno possiamo seminare moltissimi ortaggi, come peperoni, melanzane, zucchine e carote, ma anche pomodori, piselli, zucche e scarola. Verso la fine del mese sarà il momento di seminare il finocchio e, tra le erbe aromatiche, possiamo seminare salvia, prezzemolo e basilico. Infine, a giugno si mettono a dimora eventuali piante seminate nei mesi precedenti in semenzaio.

L’orto di giugno sarà ricco di piante rigogliose ed ortaggi sani e bellissimi se seguiamo questi semplici consigli degli esperti

L’acqua è un bene fondamentale per la crescita delle piante. Generalmente, un orto in estate necessita di circa 4 litri d’acqua al giorno per ogni metro quadro. Tuttavia, la frequenza e l’abbondanza delle precipitazioni, il tipo di terreno e di piante coltivate possono incidere sulla quantità delle irrigazioni. Ad esempio, se piove non è necessario bagnare l’orto. Inoltre, è importante irrigare il terreno quando non è esposto al sole. In questo modo, non correremo il rischio che foglie e fiori delle piante si brucino. Anche la temperatura dell’acqua è importante e dovrebbe essere tiepida per non creare shock termici dannosi.

Attenzione al tipo di acqua e terreno

Non tutti i terreni sono uguali ed alcuni riescono a trattenere più a lungo l’acqua. Un terreno sabbioso necessita di irrigazioni più frequenti, mentre uno ricco di sostanza resta umido più a lungo. Infine, se l’acqua che usiamo per irrigare ha troppo calcare, aggiungiamo 2 cucchiai di aceto ogni 10 litri d’acqua. In alternativa, lasciamola riposare aspettando che i depositi finiscano sul fondo dell’annaffiatoio e versiamola lentamente.

Protezione degli ortaggi

Nel mese di giugno le temperature possono farsi già piuttosto elevate. Soprattutto per quanto riguarda le piante trapiantate o seminate da poco, temperature troppo alte possono nuocere. Questo discorso vale anche per gli ortaggi a foglia che più di tutti possono patire le temperature eccessive. Per proteggerle, possiamo utilizzare cassette di legno capovolte e tenute a circa 30 centimetri dal terreno. Queste permetteranno la traspirazione proteggendo la pianta dai raggi solari più intensi. In alternativa, usiamo delle reti ombreggianti scure.

Consigli

L’orto di giugno sarà ricco di piante rigogliose se seguiamo poche regole fondamentali. Se coltiviamo delle piante in serra, scegliamo un impianto d’irrigazione a goccia. Questo eviterà che le piante possano soffrire la siccità in caso di dimenticanze. Inoltre, le piante cresciute in serra sono soggette a maggiore umidità. Pertanto, è preferibile bagnarle con moderazione ma frequentemente, per evitare un’eccessiva umidità.

