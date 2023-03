L’elenco delle 5 città italiane dove italiani e stranieri cercano un immobile perché vorrebbero trasferirsi a vivere lì

ImmobiliOvunque, un portale su internet di annunci immobiliari che provengono da agenzie certificate operanti sul territorio, ha svolto un’indagine su quali sono le città italiane per le quali gli utenti fanno più ricerche online per acquistare un immobile. Ecco quali sono le più ambite.

Quali sono le città italiane dove gli italiani vorrebbero abitare? La risposta viene svelata da un’indagine che ImmobiliOvunque ha effettuato di recente. Spesso, la scelta di dove acquistare un immobile per andarci a vivere dipende da motivi di lavoro. In altri casi, invece, complice anche lo smart working e la comodità del lavoro da remoto, molti possono concedersi il lusso di scegliere dove andare a vivere per puro piacere. Alcuni optano per l’estero, puntando su Paesi con affitti bassissimi. Molti altri, invece, non sono così “arditi” da compiere il grande salto e preferiscono restare in Italia.

L’elenco delle 5 città italiane dove italiani e stranieri cercano casa

Dall’indagine svolta emerge che la città “più cliccata” è Milano. Indubbiamente, il capoluogo lombardo offre numerose opportunità lavorative. Milano, infatti, è ormai un punto di riferimento internazionale per eventi, aziende intercontinentali, studi universitari e proposte di vario genere. Coloro che decidono di acquistare casa a Milano, inoltre, pensano di fare un buon investimento per il futuro.

Sul secondo posto del podio troviamo Roma. La cosa curiosa, in questo caso, è che a voler vivere nella capitale italiana sono tanti cittadini stranieri, soprattutto americani. I quartieri più richiesti sono quelli ben serviti dai trasporti pubblici. Molto ambita anche la zona Eur, quartiere residenziale con molti uffici e strutture congressuali dove, però, non mancano parchi e aree verdi.

La terza città dove in molti cercano casa è Bologna. In questo caso, il motivo è da ricercare nel fatto che, come di recente confermato dal Sole24ore, si tratta della città che offre la miglior qualità della vita. Inoltre, il capoluogo emiliano, oltre ad essere accessibile a molti dal punto di vista economico, è una città “a misura d’uomo” e offre tante opportunità culturali.

Torino e Firenze al 4° e 5° posto

Al quarto posto nella ricerca di ImmobiliOvunque troviamo Torino, una città elegante, ricca di tesori artistici. Tra l’altro, negli ultimi anni, il capoluogo piemontese si sta ampiamente sviluppando in vari settori: lavorativo, turistico e universitario. A due passi da Torino, poi ci sono le splendide Langhe, che offrono magnifici paesaggi in ogni stagione.

Infine, in quinta posizione, troviamo Firenze. Ai suoi abitanti, il capoluogo toscano offre una vita stimolante, sempre a contatto con turisti amanti dell’arte e della cultura italiana. Oltre all’arte, a Firenze si gode di un clima mite e bellissime zone verdi circostanti. Ed ecco quindi l’elenco delle 5 città italiane dove italiani e stranieri cercano l’immobile da acquistare.