Un balcone o un giardino abbellito di piante e fiori è davvero un piccolo spettacolo. Se poi sui fiori avessimo delle farfalle dalle coloratissime ali e la presenza di qualche uccellino, avremmo davvero un balcone da fare invidia. Perciò se volessimo farfalle svolazzanti e uccellini cinguettanti a rallegrare i nostri fiori ecco un piccolo segreto.

Colorare balconi e terrazzi

In questo periodo primaverile possiamo far diventare giardini e terrazze di una bellezza indescrivibile. Abbiamo solo la scelta dei colori poi non ci resta che cercare i fiori giusti. Fra le piante più diffuse e più facili da coltivare ci sono diversi tipi di splendidi fiori, molto adatti ad adornare i balconi.

Partiamo dal retro del terrazzo, lì dove in genere arriva la mezz’ombra. Il fiore più adatto in questo spazio è sicuramente l’azalea, un vero e proprio rododendro. Questa pianta può inventare a metà terrazzo dei veri e propri manti fioriti, talmente fitti che a volte è difficile scorgere le foglie.

Sul davanzale invece ci aspettano gerani e petunie, ambedue abbastanza amanti del sole. Per avere dei gerani sempre in forma e con fiori a tappeto, dobbiamo assolutamente tirare quelli che si ammalano e s’afflosciano. Le petunie non dobbiamo lasciarle a secco altrimenti ne risentirebbe tutta la pianta.

C’è un piccolo trucco che ci permette di attirare farfalle e anche qualche passerotto vagante sui nostri fiori e piante. Gli appassionati di fertilizzanti naturali e di riciclo, ricorrono spesso a scarti della cucina per concimare le piante. Fra questi ci sono il caffè e le bucce di banana.

Queste ultime si fanno essiccare e si interrano leggermente nel terriccio delle piante. Il loro sapore zuccherino attirerà le farfalle e anche qualche uccellino. Avremo così fertilizzato i nostri fiori e arricchito i nostri balconi con una presenza simpatica di farfalle e uccellini.

Per i fiori d’appartamento non possiamo fare a meno di un’orchidea.