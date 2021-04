Il cellulare è un dispositivo fondamentale per la vita di tutti i giorni, infatti nessuno di noi può davvero farne a meno.

Si può dire che una buona parte della nostra vita è raccolta al suo interno: lo usiamo per lavoro, per svago, per comunicare e socializzare.

Uno dei problemi che tutti riscontriamo, soprattutto quando stiamo via a lungo, è la durata della batteria che spesso tende a scaricarsi dopo poco tempo.

In questo articolo vedremo la straordinaria strategia adatta a tutti per avere la batteria del cellulare carica più a lungo possibile.

Tutto riguarda la modalità di ricarica del nostro cellulare. Deve essere fatta nel modo corretto e non sempre ci riusciamo.

Indicazioni

Per prima cosa, quando acquistiamo uno smartphone dovremo tenerlo spento e metterlo immediatamente sotto carica per cinque ore al massimo.

Quello che dobbiamo fare tutte le altre volte che ne avremo bisogno, è caricarla spesso e per poco tempo così manterremo la batteria in allenamento.

La maniera ottimale per mantenere in modo ottimale la vita della batteria sarebbe quella di mantenere una carica tra il 20% e l’80%.

Dovremo cercare di non lasciare troppo a lungo in carica lo smartphone, infatti non è necessario che la batteria si ricarichi al 100%.

Il nostro dispositivo non lo necessita e contemporaneamente noi andremo a risparmiare il consumo inutile di corrente elettrica, cosa da non sottovalutare.

Possibilmente, dovremo cercare di non lasciare che la batteria scenda al di sotto del 15%.

Nel momento in cui la batteria si scarica totalmente prima di ricaricarla, diminuisce notevolmente l’effetto della carica.

Questo velocizza l’usura temporale della batteria che va salvaguardata preventivamente, quindi non ci resta che prenderci cura del nostro dispositivo.

Ulteriori suggerimenti

Per chi non ne fosse a conoscenza, sui nostri smartphone possiamo installare delle applicazioni che permettono di controllare lo stato della batteria.

In questo modo otterremo dei consigli in tempo reale mirati a mantenere in salute la batteria del nostro telefono, risparmiando tempo e denaro.