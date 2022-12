Se vogliamo uno sguardo luminoso e seducente per la notte di Capodanno non dimentichiamo queste regole

Dopo aver deciso l’outfit da indossare l’ultima sera dell’anno ecco le regole da seguire non solo a Capodanno per avere uno sguardo radioso tutto l’anno. Ecco gli ombretti da scegliere secondo le ultime tendenze

Finita la corsa ai regali, cominciano adesso i programmi per festeggiare la fine di quest’anno difficile per la crisi economica che ha colpito tanti settori. Come ogni anno, per la sera di Capodanno ci si vuole sentire ancora più belle e affascinanti. Pertanto, oltre agli outfit da scegliere, è fondamentale anche il make up. Questo, infatti, oltre a nascondere i difetti, valorizza i pregi e rende più giovani e radiose. Le tendenze sono davvero tante, si può spaziare dai colori naturali, glitterati o appariscenti.

Per l’ultima sera dell’anno potrebbe essere bello osare e optare per qualcosa di diverso dal solito make up che applichiamo ogni giorno. Innanzitutto, per un make up perfetto non bisogna dimenticare le regole basilari, ovvero detergere bene il viso mattina e sera, eliminando le impurità, e idratarlo. Queste sono regole fondamentali da seguire sempre, fin dalla giovane età per mantenere la pelle più giovane ed elastica.

Se vogliamo uno sguardo luminoso ecco come far splendere lo sguardo l’ultima notte dell’anno

Per Capodanno potremmo abbandonare l’anonimo trucco di tutti i giorni e farci ispirare dai colori brillanti e di tendenza. Anche se si festeggia in casa nulla ci impedirà di essere belle e curate per dire addio al 2022 e dare il benvenuto all’anno nuovo. Tra le tendenze, spiccano i colori scintillanti e glitterati, colori forti come il viola, il verde metallizzato, oro e argento. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Tuttavia, non tutte sanno come ingrandire e rendere lo sguardo più luminoso e intenso. Pertanto, una volta scelti i colori che più piacciono e più si adattano al nostro outfit, ecco come illuminare lo sguardo.

Un make up perfetto per rendere lo sguardo più luminoso dovrà creare un gioco di luci e ombre. Nonché, avere come elementi essenziali ombretti brillanti e glitterati, ad esempio di color argento o color oro.

Dopo aver creato la base per applicare l’ombretto, con una linea sottile di eyeliner, sfumata verso l’angolo esterno, applichiamo l’argento dal centro fino all’angolo interno.

Se si vuole un effetto nature anche a Capodanno ecco cosa scegliere

Se vogliamo uno sguardo luminoso ma non preferiamo i toni forti o troppo brillanti, si può optare per uno sguardo naturale, effetto nude. Ma ovviamente con un tocco di luminosità. Infatti, tra le tendenze di quest’anno, oltre ai colori scintillanti, spiccano anche i colori della terra, come marrone, bronzo.

Ovviamente, non dimentichiamo di creare effetto punto luce, applicando un ombretto più chiaro sotto l’arcata sopracciliare. Per uno sguardo curato, ovviamente, non dovrà mancare il mascara per dare volume e lunghezza alle ciglia.

Infine, avendo utilizzato un effetto nature sugli occhi, puntiamo sulle labbra. Il colore ideale per festeggiare il nuovo anno? Ovviamente, rosso brillante. A questo punto non ci resta che brindare a un nuovo inizio.