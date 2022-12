Ecco i 3 film cult che hanno fatto ridere intere generazioni da vedere in famiglia durante le feste!

Oltre ai classici giochi di carte o di società, ecco 3 commedie divertentissime da vedere nei giorni di festa per ridere a crepapelle coi nostri amici e parenti.

In questi giorni di festa molti di noi hanno trascorso piacevoli ore serene con amici e parenti. Tanti hanno giocato a carte, altri ancora hanno gareggiato con vari giochi da tavola, e altri hanno semplicemente mangiato.

Un altro modo per trascorrere del tempo in famiglia è guardare divertenti film a tema natalizio. Quando arrivano le feste, infatti, in TV e al cinema è possibile vedere tantissimi film concentrati proprio sul Natale. Oltre ai classici cartoni animati Disney, tanti film, serie TV e fiction ci fanno sognare con atmosfere magiche e personaggi mitici.

Per mettere d’accordo grandi e piccini, però, ecco quali film comici e commedie potremo guardare insieme per farci 4 risate.

Le ore insieme voleranno, e rinsalderemo ancora di più il legame e l’affetto coi nostri cari.

Ecco i 3 film cult che ci faranno divertire in compagnia di amici e parenti nel periodo più magico dell’anno

Le tradizioni sono una parte importantissima della nostra cultura. Ogni dicembre, ad esempio, gustiamo una buona fetta di panettone o pandoro, a maggior ragione se farcita con cremine morbide e gustose.

Un’altra tradizione delle festività di fine anno è quella di guardare i film cult ormai impressi nella nostra memoria. Partiamo da uno dei film più famosi di sempre, un vero e proprio classico per famiglie.

Stiamo parlando di “Mamma, ho perso l’aereo”, film che dal 1990, data della sua uscita, continua a mietere successi. La commedia racconta la storia di un bambino un po’ pestifero, dimenticato a casa dalla famiglia partita per trascorrere le festività natalizie a Parigi.

Il bambino, quindi, inizia a vivere la vita che ha sempre sognato, senza rischiare i soliti rimproveri dei genitori, fin quando succede qualcosa. Due ladri tentano di fare irruzione in casa sua, ma, loro malgrado, finiranno per subire un bel po’ di dispetti. Con questo film, risate e colpi di scena sono certamente assicurati! Oltretutto questo cult tocca un tema molto delicato, ovvero quello dei furti in appartamento, tipici dei giorni di festa.

A tal proposito, ricordiamoci di mettere in sicurezza la nostra casa nel modo corretto prima di partire per eventuali viaggi.

Un vero cult che tutti dovrebbero vedere

Il secondo film che dovremo assolutamente vedere anche quest’anno è “Una poltrona per due”. Questa commedia americana è anche più datata, poiché risale addirittura al 1983.

Eddie Murphy e Dan Aykroyd interpretano 2 uomini molto diversi, le cui vite si intrecceranno proprio il giorno della Vigilia di Natale. Da un equivoco, nasceranno una serie di avventure davvero divertenti che ci terranno incollati allo schermo.

Il tutto avrà luogo a Filadelfia, in un’atmosfera natalizia a dir poco magica.

Un bel prodotto tutto italiano

Dopo aver citato due cult d’oltreoceano, torniamo in Italia per un altro film che, ormai, è impresso nelle memorie di chiunque. Parliamo de “Il peggior Natale della mia vita”, film con un cast a dir poco stellare, che ci sorprenderà dal primo all’ultimo minuto. Diego Abatantuono, Fabio de Luigi, Laura Chiatti, Cristiana Capotondi e tanti altri grandi attori, ci faranno ridere a crepapelle. Ecco i 3 film cult che dovremo assolutamente vedere durante queste feste natalizie.