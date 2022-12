Stupire con un regalo anche i più complicati? Ecco idee da 10, 20, 30 e 50 euro

Con la crisi economica degli ultimi tempi molti sono convinti che trovare un regalo originale e carino spendendo poco sia quasi impossibile. Invece basta non perdersi d’animo in quanto si possono trovarsi tantissimi regali anche da 10 euro. Ecco allora come rendere felici i nostri amici con queste idee.

Il Natale è ormai sempre più vicino e per molti, soprattutto per i più indecisi, è cominciata la ricerca spasmodica dei regali. Accontentare tutti non è semplice e soprattutto trovare un’idea originale quando il budget è limitato. Ma talvolta è meno complicato di quanto in realtà si pensi. Le offerte sono talmente tante che si può trovare qualcosa di utile e allo stesso tempo simpatico e originale anche spendendo poco. A Natale infatti sono davvero tanti i regali da fare a partire dalle persone più strette agli amici che si incontrano proprio in quest’occasione.

Se molti risolvono regalando una somma di denaro, come fanno spesso i nonni con i nipoti, è bello anche andare alla ricerca del regalo giusto. Sapere che il regalo che si riceve è stato frutto di una ricerca e di pensieri può far molto più piacere del regalo stesso. Sapere che qualcuno infatti ha dedicato del tempo per noi ci fa sentire davvero importanti.

Ecco delle idee per stupire con un regalo anche gli amici più complicati

Le offerte commerciali sono davvero tante e si può scegliere tra una vastissima gamma di oggetti senza spendere cifre esorbitanti. Per il regalo alla suocera, alla collega o per l’amica con soli 10 euro si può acquistare una candela profumata o un profumatore per ambienti. O ancora una tazza per le tisane o una confezione di varie tisane, un olio per il corpo, una sciarpa, uno scaldamani, calzini in cachemire. Mentre se saliamo di prezzo, dai 20 ai 30 euro, ovviamente avremo una scelta ancora più ampia. Ad esempio, se il/la destinatario/a del regalo è particolarmente freddoloso/a potremo regalare una vestaglia in pile, un plaid avvolgente, un caldo pigiama natalizio. Nonché delle morbide pantofole in lana. Per restare in tema natalizio, si potrebbe regalare un bel carillon rappresentante un villaggio natalizio.

Con un budget fino a 50 euro avremo l’imbarazzo della scelta

Se possiamo spendere fino a 50 euro le offerte sul mercato sono davvero notevoli. Si potrebbe regalare un cofanetto con profumo e crema per il corpo. Se si tratta di una donna si potrebbe regalare una preziosa palette di ombretti e scegliere il colore tenendo conto dell’età e dei gusti della destinataria. Oppure optare per un paio di orecchini o un bracciale di bigiotteria.

Si potrebbe regalare un bel maglioncino di lana da mettere sotto la giacca, una cravatta, un’ottima crema antirughe, sia per uomo che per donna. Un beauty da viaggio o addirittura un volo di andata-ritorno approfittando delle offerte sui voli low cost. Con questi piccole idee riusciremo a stupire con un regalo anche gli amici più complicati.