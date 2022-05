Con l’estate alle porte e il caldo che incombe, molte persone stanno cercando di acquisire una forma fisica per loro soddisfacente. Ricordando sempre che ogni fisico è bello così come si presenta, è normale che ci siano alcune persone che vogliono ottenere il corpo che desiderano. E, in questo caso, ovviamente l’alimentazione gioca un ruolo più che importante. Attraverso il cibo, infatti, possiamo sicuramente mettere le basi per raggiungere gli obiettivi che desideriamo. E bisognerebbe sempre partire dalla colazione, uno dei pasti più importanti della giornata. Scegliendo i giusti ingredienti al mattino, avremo la possibilità di partire con il piede giusto.

La deliziosa colazione fresca e buonissima che ci farà iniziare la giornata con il piede giusto durante l’estate

C’è in particolare un’idea che potrebbe allettare molti di noi per iniziare bene la giornata. Dunque, iniziamo mettendo delle basi specifiche per la nostra colazione. In questo caso, potremo rivolgerci a uno yogurt davvero gustoso, che ci aiuterebbe a dimagrire e che contiene pochissime calorie. Stiamo parlando dello skyr, prodotto islandese che ormai è più che noto anche nel Bel Paese. A seguire, aggiungiamo un altro buonissimo ingrediente che ci potrà aiutare a sgonfiare la pancia senza rinunciare al gusto. In questo caso, procuriamoci del kamut soffiato. Questo cereale delizioso, in linea con gli obiettivi che vogliamo raggiungere, potrebbe darci una mano non da poco.

Se vogliamo una pancia piatta ma non riusciamo a rinunciare al gusto potremmo provare questa deliziosa colazione estiva senza concorrenti

Preparare questa buonissima colazione sarà davvero un gioco da ragazzi. Infatti, tutto ciò che dovremo fare sarà versare in una ciotolina lo yogurt skyr conservato in frigo. Mescoliamo il prodotto, poi, con il kamut soffiato. Se vogliamo donare un gusto ancor più dolce e gustoso alla nostra colazione, potremo aggiungere frutti come mirtilli o banane a pezzettini. Perciò, se vogliamo una pancia piatta ma non riusciamo ad ottenere i risultati sperati, questa colazione potrebbe aiutarci. Attenzione però. Non basterà di certo questo a dimagrire.

Infatti, la dieta giusta deve essere seguita con attenzione, così come l’esercizio fisico. Inoltre, sia per inserire questa colazione nella nostra quotidianità che per seguire un’alimentazione specifica, dovremmo sempre consultare un medico di fiducia. Solo un esperto, infatti, potrà dirci se effettivamente questa opzione può essere quella giusta per noi. Un medico specializzato, conoscendo a fondo il tema e la nostra condizione di salute, potrà certamente indicarci una strada sicura e corretta da intraprendere per raggiungere i nostri obiettivi.

