Italia Paese dai 1.000 borghi affascinanti. Sul mare e in montagna, sui colli e in mezzo alla pianura. In cima alla montagna e a dominare il lago. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Soprattutto se decidiamo di fare una gita e al classico castello abbiniamo l’enogastronomia. Il piacere di fare una visita culturale e artistica, fermandosi a mangiare in qualche trattoria o ristorante del luogo. Degustando i vini locali e approfittando delle specialità casalinghe della tavola. Meraviglie tutte italiane che non sono sogni, ma realtà. Poi ci sono quei borghi, meno pubblicizzati, o, che sono famosi per altre caratteristiche della zona. Le classiche mete che non prendiamo in considerazione, perché magari vicine ad altre più famose. Eppure, in grado di nascondere dei veri e propri tesori. Come quella che vedremo oggi, che domina sul Garda ma non è una delle solite mete pubblicizzate.

Una zona ricca di arte e tradizione enogastronomica

Ha il record di avere 2 castelli questo borgo tutto italiano. Ci troviamo oggi a Lonato del Garda, in Provincia di Brescia. Siamo molto vicini a mete più famose del turismo come Desenzano, Sirmione e Salò. Sulla direttrice principale che collega Milano a Venezia, sia in auto che in treno. Lonato è una vivace e ricca cittadina a cui non manca proprio nulla, tanto che nei vigneti qui attorno si coltiva il delizioso Lugana. Uno dei bianchi di nicchia più pregiati al Mondo. Uno di quei vini che fanno impazzire tedeschi e olandesi, ma anche austriaci e inglese, assieme a castelli da brivido. A Lonato non manca davvero nulla per attirare il turista, visto che attorno è anche piena di parchi divertimento. Insomma, facilissima da raggiungere e piacevolissima da scoprire.

Ha il record di avere 2 castelli questo borgo tutto italiano che domina uno dei laghi più belli d’Europa stringendosi attorno ai suoi vigneti strepitosi

Lonato del Garda si fregia di ben 2 castelli che dominano l’abitato:

il Castello di Drugolo;

la Rocca di Lonato.

Molto bello anche il Duomo, attorno al quale d’estate si organizza anche un piacevole mercato dell’antiquariato e del vintage. Tra torri e palazzi, case del podestà e vie medievali e rinascimentali, Lonato è tutta una scoperta. Un borgo che è arricchito anche di una piccola e accogliente spiaggia, per la gioia di grandi e piccini.

Lettura consigliata

Non è Verona e nemmeno Venezia questa perla italiana che una scrittrice inglese definì come il luogo più romantico mai visto al Mondo