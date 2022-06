Se vogliamo un soggiorno sempre ordinato ed elegante dobbiamo assolutamente imparare questi 5 furbi trucchetti di arredamento 

Arredare una nuova casa o dare una ventata di fresco alle stanze non è quasi mai un’operazione semplice. Soprattutto se viviamo in ambienti piccoli e tendiamo ad accumulare oggetti su oggetti. Questo non significa che dobbiamo costringerci a vivere nel caos e a rinunciare a classe ed eleganza. Esistono infatti molti accorgimenti per recuperare velocemente spazio. Un’altra buona idea è quella di guardare allo stile minimal, uno dei trend di arredamento più gettonati in questo periodo. E se vogliamo un soggiorno sempre ordinato ed elegante possiamo ispirarci a questo stile e imparare 5 idee che probabilmente ci cambieranno la vita. O almeno riusciranno a farci “respirare” quando siamo a casa.

L’importanza del colore

Per stile minimal si intende la tendenza a creare ambienti confortevoli e spaziosi con pochi oggetti. Uno stile che tende a massimizzare i pochi elementi disponibili e che punta anche al risparmio. Per questo motivo diventa fondamentale la scelta del colore. Proviamo a scegliere il bianco e i colori tenui per pareti e complementi d’arredo. Ci aiuteranno ad aumentare la percezione di spazio e di eleganza.

Impariamo a snellire l’arredamento

Il secondo passo per guadagnare spazio in soggiorno è quello di eliminare il superfluo. E non soltanto a livello di oggetti, quadri e decorazioni. Anche per quanto riguarda mobili, divani e mensole. Per guadagnare facilmente spazio dovremmo scegliere scaffali, ripiani e mensole dalle linee semplici e funzionali. Meglio ancora se realizzati con materiali moderni e leggeri come alluminio e acciaio. Costano meno dei mobili antichi e ci faranno sembrare il soggiorno più grande.

La scelta del divano

In ogni salotto spazioso e vivibile che si rispetti non può mancare un divano centrale. L’importante è scegliere il modello giusto, sia a livello di forma che di colore. È il momento di dire addio ai vecchi divani con rivestimenti pesanti e braccioli enormi. Proviamo a sostituirli con modelli meno ingombranti, in pelle monocolore e dalle forme morbide. Creeremo un contrasto con la linearità del resto dell’arredamento senza rinunciare a un briciolo di eleganza.

Se vogliamo un soggiorno sempre ordinato ed elegante dobbiamo assolutamente imparare questi 5 furbi trucchetti di arredamento

Gli ultimi due aspetti da considerare sono la luce e i complementi d’arredo. Il primo consiglio a costo zero è quello di sfruttare la luce naturale. Soprattutto se abbiamo finestre grandi e ben illuminate. Il sole esalterà il nostro arredamento minimal e valorizzerà gli spazi. L’alternativa è quella di piazzare pochi punti luce strategici. Magari aiutandosi con piccoli faretti o file di LED. Meglio evitare, invece, lampadari enormi e abat-jour troppo appariscenti.

Ridurre gli ingombri e gli oggetti più grandi, infine, non significa rinunciare ai complementi d’arredo. Basta scegliere quelli giusti. Ottimi in questo senso sono i pannelli stampati da attaccare alle pareti. Occuperanno poco spazio e daranno quello stacco di colore che aumenterà il fascino della stanza.

