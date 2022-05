Capita a molti di noi di sentire a un certo punto della vita l’esigenza di cambiare qualcosa. Un’esigenza che spesso si riflette sull’arredamento e sull’organizzazione delle stanze. Soprattutto durante i cambi di stagione quando colori, divani, mobili e soprammobili ci sembrano vecchi e monotoni. Se vogliamo cambiare qualcosa, il primo consiglio è quello di buttare gli oggetti inutili e superflui. Il secondo è quello di imparare alcuni trucchetti che ci daranno l’impressione di vivere in una casa completamente diversa. Quindi ecco come rinnovare il salotto e farlo sembrare nuovo come appena arredato. Il tutto spendendo davvero poco.

Iniziamo a cambiare la disposizione dei mobili

Il primo trucchetto che non ci farà spendere 1 euro è quello di organizzare gli elementi di arredo in modo diverso. Spostiamo il divano. Togliamo il tappeto invernale e sostituiamolo con uno più leggero e dai colori estivi. Affianchiamo le poltrone o cambiamo la loro posizione. Le possibilità sono praticamente infinite. Un buon consiglio, in vista dell’estate, è quello di togliere i soprammobili superflui. Aumenterà la percezione dello spazio nella stanza.

Diamo spazio al colore e alla fantasia

Il colore potrebbe diventare il nostro miglior alleato per rinnovare il salotto. Anche in questo caso non serve spendere una fortuna. Possiamo invece lavorare sulla parete TV, una zona che se arredata bene darà nuova vita alla stanza. Proviamo semplicemente a ridipingerla con un colore che contrasti con quello delle altre pareti. Anche in questo caso, se scegliamo la tonalità giusta, miglioreremo la percezione spaziale della zona living. E con il colore avanzato nessuno ci vieta di provare a ridipingere i mobili. O ancora meglio le cornici delle finestre.

Rinnovare il salotto e farlo sembrare nuovo di zecca spendendo pochissimo è un gioco da ragazzi con queste idee geniali

Una delle tendenze di interior design che va per la maggiore in questi anni è quella della decorazione delle pareti con stampe e fotografie. Se vogliamo puntare sulle stampe, ne troveremo moltissime online e nei negozi di arredamento a pochi euro. Scegliamo la nostra città o il nostro film preferito, incorniciamo la stampa e piazziamola sulla parete. Idem per le foto. L’importante sarà scegliere un materiale per le cornici che si abbini in maniera armonica allo stile di arredamento della stanza.

Per rinnovare il nostro amato salotto sono perfette anche le piante. Piazziamole negli angoli strategici della stanza e le daremo una nuova vita. E c’è anche un altro vantaggio ad arredare con le piante. Alcune specie sono formidabili nell’assorbire l’umidità e i cattivi odori e ci daranno una grossa mano per creare un ambiente più sano e confortevole.

