Mare, sabbia e sole sono i simboli dell’estate che sta per iniziare o forse in realtà è già iniziata. D’altra parte, il caldo afoso ci fa sentire il bisogno di refrigerio e ci fa venir voglia di abbronzarci a più non posso. In effetti, è proprio questo il periodo della tintarella e delle creme solari che lasciano la pelle profumata a lungo.

Il desiderio di un colorito dorato si accompagna, però, alla necessità di proteggerci da eventuali ustioni e scottature. Esistono tantissime creme solari di diversi marchi e prezzi, in base alle necessità ed anche alle disponibilità di ciascuno.

In un precedente articolo, ne abbiamo elencate cinque con un fattore di protezione pari a 30 e considerate tra le migliori per rapporto qualità prezzo.

Gli esperti consigliano di spalmarla su tutto il corpo ogni volta che prendiamo il sole e di rimetterla dopo aver fatto il bagno. Ben consapevoli dell’importanza di una corretta protezione, non dobbiamo però sottovalutare anche un altro aspetto.

Difatti, affinché la nostra pelle non vada incontro a problematiche e risulti sempre idratata, ecco cosa bisognerebbe utilizzare ogni volta che si prende il sole.

È giusto proteggersi dal sole ma molti dimenticano di fare anche questa cosa per prevenire ustioni e scottature

Bisognerebbe utilizzare il doposole, spesso considerato poco importante per il benessere della cute. Al contrario, proprio il doposole appare fondamentale per il suo nutrimento e la prevenzione dagli arrossamenti.

Si tratta di un prodotto cosmetico che apporta beneficio alla pelle esposta, anche per un breve lasso di tempo, ai raggi solari. Pertanto, sarebbe bene applicarlo anche quando siamo stati sdraiati sul lettino per una mezz’oretta e non solo per un’intera giornata.

Come per le creme solari, anche in questo caso possiamo trovarne di vari prezzi, profumazioni e consistenze. C’è chi preferisce creme leggere e quasi impercettibili e chi, invece, opta piuttosto per una consistenza corposa o oleosa.

Tutto dipende dalle scelte e, certamente, dal tipo di pelle. Una cute delicata e secca richiederà un prodotto con particolari caratteristiche. Diversamente, una cute tendente ad ingrassarsi con facilità avrà bisogno di una tipologia di crema con altre proprietà.

Possiamo trovarli al supermercato, in profumeria oppure nei negozi che vendono articoli per l’igiene della casa e della persona.

Il costo oscilla normalmente tra i 10 e i 30 euro, a seconda dell’azienda produttrice.

È giusto proteggersi dal sole ma non sottovalutiamo anche la fase successiva all’esposizione, spesso erroneamente sottovalutata.

Approfondimento

Le creme solari non bastano a proteggerci dal sole ed ecco cosa fare per evitare rughe, macchie e tumori della pelle