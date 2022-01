Sicuramente molti di noi tengono in particolar modo alla propria salute. Non sarebbe una sorpresa, infatti, scoprire quanto tante persone pongano attenzione al proprio organismo. Questo è certamente un ottimo obiettivo per cercare di vivere il più serenamente e tranquillamente possibile. Proteggere la propria salute porta ad affrontare i giorni che si vivono con uno spirito positivo e dinamico. E, per questo motivo, dovrebbe essere sempre in cima alla lista delle nostre priorità. C’è da dire che, per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo anche sapere cosa mangiare e cosa fare con esattezza. Perciò, cerchiamo di raccogliere sempre il maggior numero di informazioni disponibili. In questo modo, in un secondo momento, potremo confrontarci con il nostro medico di fiducia per capire quali siano valide e certe.

Se vogliamo proteggere il fegato e mantenerlo forte, questo è l’olio che dovremmo usare quando cuciniamo

Ci sono diversi aspetti della vita che dovremmo controllare per mantenere la nostra salute salda e forte. E, in primis, seguire i consigli del nostro medico potrà condurci sulla buona strada. Potremo chiedergli, infatti, come cambiare la nostra alimentazione per cercare di allontanare rischi di malattie varie. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo evidenziato le proprietà di un cibo che potrebbe allontanare il rischio di Alzheimer. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato un altro alimento che potrebbe aiutarci a controllare i livelli di glicemia presenti nel sangue e l’invecchiamento della pelle. Allo stesso modo, oggi, vogliamo analizzare le proprietà di un condimento che potremmo già avere nella nostra casa e che potrebbe aiutarci a proteggere il nostro fegato.

Quello di oliva potrebbe darci una mano a proteggere la salute del nostro fegato

Sembra che uno degli oli migliori per proteggere il fegato e per mantenerlo in forze sia proprio l’olio di oliva. A sostenerlo, i ricercatori tunisini dell’University of Monastir. Gli studiosi, in collaborazione con la King Saud University in Arabia Saudita, hanno proprio portato avanti uno studio in merito. E l’Istituto Superiore di Sanità lo ha riportato. La ricerca ha coinvolto 8 gruppi di topi, ognuno dei quali ha avuto un contatto con un erbicida tossico. Questo ha causato alcuni danni al fegato degli animali ai quali, in un secondo momento, è stato dato un estratto di olio di oliva. Sembra che quest’ultimo sia riuscito a limitare diversi danni creati dall’erbicida tossico, aiutando in qualche modo la salute dei topi.

Quindi, se vogliamo proteggere il fegato e mantenerlo forte, questo è l’olio che dovremmo usare quando cuciniamo. Ovviamente, ci sono delle accortezze da mantenere. Il fegato, infatti, non sarà in salute se non seguiamo un’alimentazione corretta e uno stile di vita sano consigliato da un esperto. Questa dell’olio è solo una delle informazioni da presentare al nostro medico di fiducia per capire se possa tornarci utile e non un consiglio da seguire in modo indipendente.

Approfondimento

Proprio questa è la sfiziosa ricetta amica del cuore e delle ossa che dovremmo assolutamente provare