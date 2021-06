Ci sono dei problemi che accomunano tantissime persone. Per esempio, in tanti soffrono di livelli piuttosto alti di glicemia. Questo può essere dovuto a diversi fattori e dobbiamo cercare di mantenere il tutto sotto controllo. Altri, invece, presentano problemi di stitichezza e di intestino, che di certo non sono assolutamente piacevoli. E alcuni, poi, vedono la propria pelle portare sempre di più i segni del tempo, ogni giorno che passa. Per risolvere questi tre problemi insieme, però, ci potrebbe essere un alimento che potrebbe davvero aiutarci.

Stop a glicemia alta, invecchiamento della pelle e problemi intestinali con questo frutto gustosissimo

La pera è un frutto dalle mille proprietà che non tutti conoscono. Sembra incredibile, ma a quanto pare la pera potrebbe aiutarci in queste tre battaglie. Partiamo dal discorso del livello glicemico. Pare che la pera sia uno di quegli alimenti consigliati per chi soffre di questo problema. Essendo a basso contenuto di zuccheri, infatti, potrà essere consumata tranquillamente. Inoltre, il suo gusto e la sua freschezza non potranno che essere l’ideale per concludere un pranzo estivo in bellezza!Il consiglio viene dalla Fondazione Umberto Veronesi ma attenzione. Consumiamo questo frutto con moderazione!

E ora passiamo ai problemi intestinali e all’invecchiamento della pelle

Iniziamo con la cura della nostra pelle. Non tutti lo sanno, ma la pera è ricca di vitamina E, che combatte in modo forte l’invecchiamento della pelle e ci farà apparire più freschi. Inoltre, le fibre contenute in questo frutto, oltre a saziarci, possono aiutarci con la nostra funzionalità intestinale. Perciò, diciamo stop a glicemia alta, invecchiamento della pelle e problemi intestinali con questo frutto gustosissimo!

Facciamo comunque delle precisazioni. Questi consigli vengono dalla conoscenza popolare e dalla tradizione. Questo per sottolineare con chiarezza l’assenza di un consiglio medico. Se volessimo saperne di più, come evidenziato nel paragrafo precedente, rivolgiamoci al nostro medico. Lui sicuramente saprà dirci se questo frutto è il più adatto per noi!

