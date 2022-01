Questo alimento popola da sempre le nostre tavole, arricchendole di gusto e profumi. Il pane è uno degli alimenti più versatili in cucina, da usare in modi veramente sfiziosi. Tra crostini, bruschette e polpette con il pane raffermo la scelta è davvero vasta. Per non considerare, poi, le varianti di pane oggi esistenti.

Ed ecco che bastano appena 6 ingredienti per preparare questo pane di segale fatto in casa dal profumo inebriante con soli 30 minuti di forno. Si tratta sempre di conoscere i giusti segreti, anche con il pane. Ad esempio, infatti, molti non lo sanno, eppure è davvero facile anche prepararne uno integrale nella friggitrice ad aria, basta solo la tecnica giusta.

L’occorrente per la preparazione (una pagnotta)

300 grammi di farina di segale;

250 millilitri di acqua;

100 grammi di farina 0;

10 grammi di lievito di birra;

5 grammi di malto;

un cucchiaino di sale.

Cosa rende speciale questo prodotto

All’aspetto, il pane di segale è più scuro e molto più aromatico di quello comune. Chi cerca un sapore particolare e nuovo troverà certamente soddisfazione in questo prodotto.

Per prepararlo, occorrerà iniziare sciogliendo lievito e malto nella quantità d’acqua indicata. Per l’attivazione del lievito occorreranno circa 10 minuti di attesa. Questo è il momento di aggiungere le due farine. Si tratta della farina 0 e di quella di segale.

Per ottenere un impasto più morbido e omogeneo è preferibile impiegare un’impastatrice o un robot da cucina. Altrimenti, è possibile procedere a impastare a mano, anche per piccole quantità alla volta.

Lavorare l’impasto e aggiungere il sale, fino al raggiungimento di un impasto compatto e omogeneo. Non occorrerà preoccuparsi della colorazione più scura.

Bastano appena 6 ingredienti per preparare questo pane di segale fatto in casa dal profumo inebriante

A questo punto, formare una palla e lasciarla lievitare nella stessa ciotola dell’impastatrice per circa 2 ore. Trascorso questo tempo, recuperare l’impasto e stenderlo in una forma rettangolare.

Per una maggiore morbidezza è possibile sfruttare questa mossa vincente che aiuta a ottenere un pane davvero soffice.

Quindi, dare forma a un cilindro, arrotolando la sfoglia rettangolare su se stessa. Rivestire uno stampo da plumcake con della carta forno. Questo aiuterà il pane a mantenere la forma in cottura. Quindi, collocare il cilindro di pane all’interno.

Far lievitare altri 60 minuti e, poi, cuocere a 200 gradi per 30 minuti. Per un maggiore impatto estetico è possibile praticare dei tagli trasversali sulla superficie della pagnotta.

Tagliare e servire il pane solo dopo averlo fatto intiepidire o raffreddare interamente.

