Ci sono alcune ricette che potrebbero aiutarci anche con la nostra salute. Infatti, alcuni piatti non deliziano solo il palato, ma fanno piacere anche al nostro organismo. Ne avevamo consigliato uno in questo nostro precedente articolo davvero buonissimo e semplice da preparare. E oggi vogliamo proporne un altro, a base di due ingredienti certamente formidabili: stiamo parlando di zucca e noci. Infatti, questi due elementi, combinati, potrebbero dar vita a un condimento delizioso che, al tempo stesso, potrebbe rivelarsi anche un alleato di ossa e cuore.

Proprio questa è la sfiziosa ricetta amica del cuore e delle ossa che dovremmo assolutamente provare

Come avevamo sottolineato in questo nostro precedente articolo, infatti, la zucca può essere un validissimo alleato per la salute cardiovascolare e per le nostre ossa. Per quanto riguarda le noci, invece, sono proprio gli esperti di Humanitas a darci delle informazioni davvero interessanti. Pare che questo frutto abbia delle proprietà ottime sia per il cuore che per le ossa. Vediamo, quindi, come combinarli insieme per un risultato eccellente e per un condimento davvero delizioso. Realizzare questa ricetta sarà davvero semplicissimo. Basterà seguire dei semplicissimi passaggi per ottenere un risultato indubbiamente ottimo. Per farlo, dovremo procurarci:

200 gr di zucca;

70 gr di noci;

1 foglia di alloro;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Ecco come realizzare un delizioso condimento a base di zucca e noci

Per prima cosa, iniziamo a prenderci cura della zucca. Perciò, laviamola con cura, assicurandoci di eliminare ogni tipo di batterio. Successivamente, tagliamola in fette piuttosto sottili, eliminando ovviamente i semi e stando attenti a non farci male. Le piccole strisce di zucca, che verranno fuori, dovranno essere messe in padella. Qui, versiamo anche un po’ di sale e pepe. Infine, aggiungiamo la nostra foglia di alloro e un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Mescoliamo mentre avviamo la fiamma bassa e aspettiamo che il composto si amalgami alla perfezione, risultando denso e compatto. Ora, possiamo spegnere il fuoco eliminando, in un secondo momento, la foglia di alloro rimasta in padella. Lasciamo raffreddare per qualche minuto e versiamo il tutto in un mixer.

A questo, aggiungiamo i nostri 70 grammi di noci che dovremo frullare in precedenza. Avviamo l’elettrodomestico e attendiamo che gli ingredienti si amalgamino alla perfezione, diventando una cosa sola. La crema dovrà essere compatta ma morbida. Et voilà, il gioco è fatto. Perciò, ora sappiamo che proprio questa è la sfiziosa ricetta amica del cuore e delle ossa che dovremmo assolutamente provare! Certamente, provare non ci costerà nulla. In più, la zucca è ancora disponibile, quindi sfruttarne tutte le proprietà potrebbe di certo rivelarsi una scelta vincente. Ovviamente, i consigli dati in questo articolo non si sostituiscono a un parere medico. Perciò, prima di provare la ricetta, chiediamo anche consiglio al nostro medico di fiducia riguardo agli effetti che può avere sulla salute. Lui saprà darci sicuramente delle risposte concrete e certe.

