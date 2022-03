Il sale è un elemento essenziale in cucina. Lo usiamo per dare più sapore ai cibi e non solo. È anche una tecnica di cottura, come la famosa orata al sale dal gusto inconfondibile.

È vero che in tanti preferiscono farne a meno, provando a mangiare cibi più poveri di sale. Del resto, anche il Ministero della Salute offre consigli su cosa fare per ridurre il sale. La stessa OMS raccomanda di consumare meno di 5 grammi al giorno. Insomma, in cucina dovremmo imparare a dosarne la quantità, ma via libera, invece, per altri utilizzi. Infatti pochi sanno che per risparmiare si può usare il sale, in casa, in tanti modi alternativi.

Un ingrediente versatile che ci aiuterà nella cura del corpo e della casa

Ad esempio, il sale è molto utile per aiutarci a sbiancare i denti. Dovremo miscelare 1 cucchiaino da caffè di sale fino con due cucchiai di bicarbonato di sodio. Si formerà una sorta di dentifricio in polvere che dovremo passare, sui nostri denti, 2-3 volte al mese e non di più.

Per far splendere le superfici in inox, basterà mischiarlo con il succo di un limone. Stessa accoppiata da usare per pulire il nostro frigorifero. E se abbiamo il lavandino intasato? Proviamo a liberarlo con acqua bollente che avremo salato. Un modo efficace ed economico per risolvere un problema complicato.

Uno delle cose più fastidiose da pulire sono le macchie di vino. Dopo aver assorbito con carta assorbente il vino rovesciato, dobbiamo ricoprire le macchie rimaste di sale fino. Aspettiamo che si asciughi e, a quel punto, potremo risciacquare e lavare la tovaglia.

Pochi sanno che per risparmiare si può usare il sale non solo per pulire a fondo il frigorifero e le pentole molto sporche ma anche in tanti modi sorprendenti

Anche la pulizia delle spugne è importante e il sale ci viene ancora in aiuto. Basterà immergerle in un catino di acqua fredda con del sale grosso per farle durare più a lungo.

Il sale è anche prezioso per ridare lucentezza ai nostri capi. Nella bacinella di acqua fredda, dovremo mettere i vestiti con l’aggiunta di due cucchiai di aceto e una presa di sale grosso. Proviamo, con la stessa miscela, a spazzolare in modo energico i tappeti per vederli tornare vivaci.

Per la nostra bellezza, invece, è utile come scrub esfoliante. Basterà mischiarlo con dell’olio extravergine di oliva e poi applichiamo massaggiando.

Infine, anche i fiori recisi, per rimare freschi più a lungo, beneficiano del sale. Versarne un po’ nell’acqua del vaso, infatti, è un ottimo trucco per dargli qualche giorno in più di splendore.