Si avvicina Pasquetta e la voglia di fare la classica gita fuori porta contagia molti italiani. Dopo aver mangiato abbacchio e colomba in famiglia, abbiamo il desiderio di uscire per camminare e smaltire qualche caloria in eccesso. Non serve, del resto, fare troppi chilometri per scoprire un angolo a noi sconosciuto della nostra bella Italia.

Del resto, ci viene in aiuto anche il prezzo della benzina che, pare, finalmente, stia calando. Poi, se temiamo le code in autostrada, basta fare qualche bella strada provinciale dove, magari, scoprire anche luoghi sconosciuti. Ovviamente, senza dimenticare la forchetta. Nel senso che a rendere ancora più suggestive le visite in questi luoghi, sono anche le scoperte dei sapori del luogo.

Sempre più italiani amano unire alla visita anche il piacere di un piatto tipico

È la filosofia dei viaggi del gusto, che abbina, appunto, alla tradizionale escursione, anche il gusto di una cucina magari poco conosciuta. Perché visitare borghi e castelli fa venire fame e allora tanto vale togliersela con qualche specialità del posto.

Per esempio, Per una gita imperdibile fuori porta è incantevole questo incantevole borgo medievale dove avremo l’imbarazzo della scelta quanto a buon cibo. Si trova in provincia di Bergamo ed è quindi facilmente e velocemente raggiungibile da Milano. Qui e nelle immediate vicinanze potremo davvero soddisfare il nostro palato con ottimi primi. Per esempio, che dire di partire con i tipici casoncelli bergamaschi. È una pasta ripiena che si trova, in genere, nella Lombardia orientale. Per esempio, esiste anche il casoncello bresciano che si differenzia per il ripieno.

A Bergamo e dintorni i casonséi possono contenere, tra gli altri, pasta di salame, carne di manzo, grana, scorza di limone, amaretti, pera, noce moscata. E costano poco.

Per una gita imperdibile fuori porta è incantevole questo borgo medievale con i suoi suggestivi ponti sospesi e dove potremo mangiare dei gustosi piatti tipici economici

Difficile anche non mangiare un buon piatto di polenta bergamasca, indipendentemente dalla stagione. Di solito, viene servita come accompagnamento a coniglio, brasato, arrosto. La si può, però, mangiare “cunsada”, con salsiccia e funghi. Non si può rinunciare all’antipasto, con i salumi nostrani che sono sempre un must al quale non rinunciare.

Dopo il pranzo potremo visitare finalmente il nostro borgo medievale che è Ubiale Clanezzo, Comune situato tra i due omonimi borghi. Qui, da visitare è certamente il castello di Clanezzo che risale al periodo medievale e che è stato ricostruito nel secolo XVII. Non meno suggestivi sono i ponti che hanno un fascino del tutto particolare. Come quello, sempre medievale, ribattezzato il ponte di Attone che prende il nome dal conte Attone di Guiberto e unisce Clamezzo ad Almenno. Da visitare anche l’antico porto di Clanezzo disabitato che ospitava un servizio traghetto. Qui incontreremo “il ponte che balla”, il più antico ponte sospeso della Lombardia. È una passerella tibetana che ci conduce a una spiaggetta di sassi dove prendere il sole.

