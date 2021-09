Ansia e depressione sono due dei problemi più diffusi in questo particolarissimo periodo storico. E purtroppo richiedono molto spesso l’intervento di specialisti o il supporto di terapie farmacologiche. Nei casi meno gravi, però, possiamo alleviare i sintomi di queste patologie anche grazie all’alimentazione. Ad esempio trattare la depressione è possibile con questi 3 alimenti che probabilmente abbiamo in casa. Oggi noi di ProiezionidiBorsa approfondiremo la questione e presenteremo una ricetta molto particolare che potrebbe aiutarci allo scopo. Se vogliamo combattere ansia e depressione questa è la marmellata che potrebbe fare al caso nostro. Stiamo parlando dell’Anko, una confettura che arriva direttamente dal Giappone. Il segreto per prepararla sono i fagioli Azuki, dei piccoli legumi rossi dalle straordinarie proprietà nutrizionali.

Per preparare 2-3 barattoli di Anko ci serviranno soltanto tre ingredienti e un po’ di pazienza. Se infatti la preparazione e la cottura ci occuperanno poco più di due ore prima di iniziare dovremmo far riposare i fagioli 12 ore.

Gli ingredienti sono:

5 etti di fagioli Azuki secchi;

zucchero (in peso pari alla metà di quello dei fagioli cotti);

acqua.

Una ricetta semplicissima da preparare e che potrebbe rivelarsi utile per i sintomi più lievi di ansia e depressione. A confermarlo una ricerca condivisa dalla Fondazione Veronesi che inserisce gli Azuki (insieme ad altri legumi come lenticchie e ceci) tra i cibi anti-ansia.

E ora che abbiamo scoperto i possibili benefici per la nostra salute non ci resta che mettersi ai fornelli e iniziare a preparare l’Anko.

Come preparare l’Anko

Iniziamo la ricetta con la lavorazione dei fagioli rossi. Mettiamoli gli Azuki in acqua fredda per 10-12 ore. Trascorso questo tempo cambiamo l’acqua e facciamoli lessare per far ammorbidire le bucce. Dovrebbero bastare un paio d’ore. Completata l’operazione scoliamoli e passiamoli di nuovo in acqua fredda.

È il momento di pesarli. Una volta scoperto il peso dei fagioli trattati dovremmo prendere una quantità di zucchero pari alla sua metà.

Siamo pronti per la cottura. In una pentola antiaderente mettiamo mezzo bicchiere d’acqua, lo zucchero e i fagioli. Accendiamo il fornello e mischiamo bene finché lo zucchero non si è sciolto completamente. A questo punto non ci resta che togliere il composto dal fuoco e frullarlo con un mixer. Se siamo soddisfatti della consistenza mettiamolo ancora caldo nei barattoli di vetro precedentemente sterilizzati. Se invece la marmellata è ancora troppo liquida facciamo cuocere per qualche minuto. In caso contrario, ovvero se è troppo solida, possiamo aggiungere qualche goccia d’acqua.

Riempiamo i barattoli e conserviamo l’Anko al riparo dal sole e dall’umidità.

Approfondimento

