Nelle ultime settimane, sulla Gazzetta Ufficiale (GU) sono apparsi diversi concorsi dai Comuni d’Italia per l’assunzione di agenti di polizia locale (APL). Un lavoro al servizio del territorio e della comunità del luogo presso cui si viene assegnati.

Spesso si tratta di concorsi con pochi posti messi a bando (1-2 unità per volta), ma al momento questi bandi abbondano. Pertanto possiamo parlare di vera e propria pioggia di assunzioni di vigili urbani a tempo indeterminato per giovani con il diploma nei Comuni d’Italia.

Infine, una particolarità: spesso le prove selettive hanno in comune alcune materie d’esame. Pertanto, una volta acquisita un’adeguata preparazione di base, ci si può candidare con maggiore fiducia a bandi con più posti disponibili. Presentiamo, al riguardo, una sintesi di alcuni concorsi ancora attivi per vigili urbani.

I concorsi prossimi alla scadenza

Sulla GU n. 68 del 27/08 c’è la rettifica-proroga dei termini (alle ore 12.00 del 27/09) del concorso a 3 posti di agente di polizia municipale del Comune di Asti. Il bando è stato infatti pubblicato sulla GU n. 59 del 27/07.

Un’altra rettifica-proroga dei termini riguarda i 7 posti di APL per il Corpo intercomunale Pordenone-Cordenons. Di essi, 3 posti sono riservati alle volontari delle FF.AA., mentre il bando è stato pubblicato sulla GU n. 62 del 6/08. Tuttavia, una successiva rettifica (apparsa sulla GU n. 73) ha di nuovo prorogato i termini, spostandoli alle ore 12.00 del 29/10.

Altri bandi per vigili urbani

Passando alla GU n. 69 del 31 agosto, un primo bando è quello del Comune di Genova. Il Comune ligure ha messo a concorso 2 posti di dirigente di polizia locale, il cui termine per inoltrare domanda è fissato al 15 settembre.

Invece l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia di Casalecchio di Reno ha messo a concorso 4 posti di ispettore di polizia locale.

Nella GU n. 70 del 3/09 spiccano tre bandi. I primi due sono del Comune di Ciampino (Lazio) e prevedono l’assunzione di 3 addetti alla vigilanza, Cat. C, ed altri 3 alla Cat. D. In entrambi i concorsi c’è la riserva di 1 posto e la scadenza per le istanze è prevista il 3 ottobre.

Altri 15 agenti di polizia municipale prevede di assumerli il Comune di Cuneo, come avevamo già illustrato.

In Piemonte, il Comune di Settimo Torinese ha bandito il concorso per 4 agenti di polizia municipale, Cat. C, con scadenza il 7 ottobre (GU n. 71 del 7/09).

Infine sulla GU n. 72 del 10/09 spicca il bando del Comune di Ravenna, per la copertura di 7 posti di istruttore direttivo di vigilanza, Cat. D. Il bando prevede talune riserve, mentre la scadenza per le domande è fissata al 10/10.

Nella GU n. 73 del 14/09 si segnalano fondamentalmente 3 bandi. Nei Comuni di Asola (prov. di Mantova) e quello di Galatina (prov. di Lecce), i posti a concorso sono 2. In entrambi i casi 1 posto è riservato ai volontari delle FF.AA. e la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 14/10.

Invece il bando del Comune di Seregno (prov. Monza-Brianza) prevede l’assunzione di 4 APL (Cat. C), di cui 1 posto con riserva (scadenza il 27/09).

Infine arriviamo alla GU n. 74 del 17/09. Un primo concorso per 3 posti (di cui 2 riservati a volontari delle FF.AA.) è quello indetto dalla Città metropolitana di Bologna. Il bando prevede la stipula di 3 contratti di formazione e lavoro, a tempo pieno, della durata di 12 mesi. Il termine per le domande è previsto per il 2 ottobre.

A seguire citiamo il bando del Comune di Fornovo di Taro (provincia di Parma) per la copertura di 2 posti di APL, Cat. C, con scadenza il 18 ottobre. Infine chiudiamo con il bando del Comune di Mantova, che mette a concorso 5 posti di APL, Cat. C. Anche in questo caso casi ci sono riserve di posti ai volontari delle FF.AA., mentre la scadenza per l’inoltro delle istanze è fissata al 6 ottobre.

